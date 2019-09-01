https://racurs.ua/ua/n126188-debut-usyka-koly-i-z-kym-bytymetsya-ukrayinskyy-chempion.html

Ракурс

Відомий український боксер Олександр Усик проведе свій дебютний бій у надважкій вазі з непереможним голландським боксером Тайроном Спонгом.

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Дату бою Усика і Спонга призначили на 12 жовтня. Дебют українця пройде на Уінтраст-арені в Чикаго. Про це повідомляє SportArena.

Напередодні Спонг бився з еквадорцем Джейсоном Мінді і нокаутував його в другому раунді. Ця перемога дала можливість Спонгу битися з Усиком.

Зазначимо, що Спонг виграв всі свої 13 поєдинків на професійному рівні, з яких 12 завершились нокаутом.

Спочатку противником Усика повинен був стати Карлос Такам, але бій зірвався. Потім на поєдинок з українцем претендували Брайант Дженінгс і Андрій Федосов, але битися з останнім Усик відмовився.

У червні цього року Всесвітня боксерська організація (WBO) назвала Усика обов’язковим претендентом на титул чемпіона світу в надважкій вазі.

Як раніше повідомляв «Ракурс», напередодні український боксер Василь Ломаченко став абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі.