Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс

Дебют Усика: коли і з ким битиметься український чемпіон

1 вер 2019, 16:35
999

Відомий український боксер Олександр Усик проведе свій дебютний бій у надважкій вазі з непереможним голландським боксером Тайроном Спонгом.

Loading...

Дату бою Усика і Спонга призначили на 12 жовтня. Дебют українця пройде на Уінтраст-арені в Чикаго. Про це повідомляє SportArena.

Напередодні Спонг бився з еквадорцем Джейсоном Мінді і нокаутував його в другому раунді. Ця перемога дала можливість Спонгу битися з Усиком.

Зазначимо, що Спонг виграв всі свої 13 поєдинків на професійному рівні, з яких 12 завершились нокаутом.

Спочатку противником Усика повинен був стати Карлос Такам, але бій зірвався. Потім на поєдинок з українцем претендували Брайант Дженінгс і Андрій Федосов, але битися з останнім Усик відмовився.

У червні цього року Всесвітня боксерська організація (WBO) назвала Усика обов’язковим претендентом на титул чемпіона світу в надважкій вазі.

Як раніше повідомляв «Ракурс», напередодні український боксер Василь Ломаченко став абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини

Вчіться дуже добре: Гончарук на самокаті звернувся до школярів з будівлі уряду (ВІДЕО)

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук у будівлі уряду записав відеозвернення до школярів, на якому попросив юних українців гарно вчитися, та показав зал засідань Кабінету міністрів

Новини України
15:56

Друге підкорення Лондона: Ломаченко відправив Кемпбела у нокдаун і став абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі (ВІДЕО)

Боксер Василь Ломаченко переміг у видовищному бою Люка Кемпбела, відправивши суперника в нокдаун, і став абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі. Лома — володар поясів за версією трьох федерацій

Новини України
08:20
Новини партнерів
Загрузка...