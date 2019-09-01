Вчіться дуже добре: Гончарук на самокаті звернувся до школярів з будівлі уряду. Фото: СБУ

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Ракурс

Новообраний прем'єр міністр України Олексій Гончарук записав незвичайне відеозвернення до українських школярів з нагоди 1 вересня.

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На відео Гончарук показав коридори урядової будівлі та навіть проїхався ними на електросамокаті, щоб показати, наскільки вони довгі. За словами Гончарука, у будівлі багато поверхів з кабінетами та в ній працюють тисячі людей. Про це прем'єр зазначив на своїй сторінці у Facebook.

У зверненні Гончарук заявив, що завтра, коли діти підуть до школи, він піде на роботу у Кабінет міністрів. За його словами, у будівлі уряду міністри ухвалюють найважливіші для країни рішення, однак головним для успіху України є її громадяни.

У зв’язку з цим, Гончарук звернувся до школярів з заявою, що країні потрібні освічені, розумні та вільні громадяни, і попрохав добре вчитися. Прем'єр зазначив, що уряд створить для освіти українців усі необхідні умови.

За його словами, одного дня Україна стане сильною та модерновою державою, з нею рахуватимуться інші країни, а новим прем'єром стане хтось з сьогоднішніх школярів.

Нагадаємо, Гончарука призначили прем'єр-міністром України на першому пленарному засіданні Верховної Ради 9-го скликання 29 серпня. Його кандидатуру запропонував президент Володимир Зеленський.