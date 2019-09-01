Учитесь очень хорошо: Гончарук на самокате обратился к школьникам из здания правительства. Фото: СБУ

https://racurs.ua/n126187-uchites-ochen-horosho-goncharuk-na-samokate-obratilsya-k-shkolnikam-iz-zdaniya-pravitelstva-video.html

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Новоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук записал необычное видеообращение к украинским школьникам по случаю 1 сентября.

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На видео Гончарук показал коридоры правительственного здания и даже прокатился по ним на электросамокате, чтобы показать, насколько они длинные. По словам Гончарука, в здании много этажей с кабинетами и в нем работают тысячи людей. Об этом премьер отметил на своей странице в Facebook.

В обращении Гончарук заявил, что завтра, когда дети пойдут в школу, он пойдет на работу в Кабинет министров. По его словам, в здании правительства министры принимают важнейшие для страны решения, однако главным для успеха Украины являются ее граждане.

В связи с этим, Гончарук обратился к школьникам с заявлением, что стране нужны образованные, умные и свободные граждане, и попросил хорошо учиться. Премьер отметил, что правительство создаст для образования украинцев все необходимые условия.

По его словам, однажды Украина станет сильным и современным государством, с ней будут считаться другие страны, а новым премьером станет кто-то из сегодняшних школьников.

Напомним, Гончарука назначили премьер-министром Украины на первом пленарном заседании Верховной Рады 9-го созыва 29 августа. Его кандидатуру предложил президент Владимир Зеленский.