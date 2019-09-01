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Ракурс

Дебют Усика: когда и с кем сразится украинский чемпион

1 сен 2019, 16:35
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Известный украинский боксер Александр Усик проведет свой дебютный бой в супертяжелом весе с непобедимым голландским боксером Тайроном Спонгом.

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Дату боя Усика и Спонга назначили на 12 октября. Дебют украинца пройдет на Уинтраст-арене в Чикаго. Об этом сообщает SportArena.

Накануне Спонг сразился с эквадорцем Джейсоном Минду и нокаутировал его во втором раунде. Эта победа дала возможность Спонгу драться с Усиком.

Отметим, что Спонг выиграл все свои 13 поединков на профессиональном уровне, из которых 12 завершились нокаутом.

Сначала противником Усика должен был стать Карлос Такам, но бой сорвался. Затем на поединок с украинцем претендовали Брайант Дженингс и Андрей Федосов, но драться с последним Усик отказался.

В июне этого года Всемирная боксерская организация (WBO) назвала Усика обязательным претендентом на титул чемпиона мира в супертяжелом весе.

Как ранее сообщал «Ракурс», накануне украинский боксер Василий Ломаченко стал абсолютным чемпионом мира в легком весе.

Источник: Ракурс


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