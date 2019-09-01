https://racurs.ua/n126188-debut-usika-kogda-i-s-kem-srazitsya-ukrainskiy-chempion.html

Ракурс

Известный украинский боксер Александр Усик проведет свой дебютный бой в супертяжелом весе с непобедимым голландским боксером Тайроном Спонгом.

Loading...

Дату боя Усика и Спонга назначили на 12 октября. Дебют украинца пройдет на Уинтраст-арене в Чикаго. Об этом сообщает SportArena.

Накануне Спонг сразился с эквадорцем Джейсоном Минду и нокаутировал его во втором раунде. Эта победа дала возможность Спонгу драться с Усиком.

Отметим, что Спонг выиграл все свои 13 поединков на профессиональном уровне, из которых 12 завершились нокаутом.

Сначала противником Усика должен был стать Карлос Такам, но бой сорвался. Затем на поединок с украинцем претендовали Брайант Дженингс и Андрей Федосов, но драться с последним Усик отказался.

В июне этого года Всемирная боксерская организация (WBO) назвала Усика обязательным претендентом на титул чемпиона мира в супертяжелом весе.

Как ранее сообщал «Ракурс», накануне украинский боксер Василий Ломаченко стал абсолютным чемпионом мира в легком весе.