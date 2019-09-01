Зеленський зустрівся з Пенсом: США продовжать підтримувати Україну. Фото: politeka

https://racurs.ua/ua/n126190-zelenskyy-zustrivsya-z-pensom-ssha-prodovjat-pidtrymuvaty-ukrayinu.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з віце-президентом США Майком Пенсом в Варшаві, куди поїхав на церемонію з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни.

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Під час зустрічі Пенс заявив, що Штати продовжать підтримувати Україну в сфері безпеки і територіальної цілісності, включаючи окупований півострів Крим. Про це повідомляє «РБК-Україна».

За словами Пенса, США завжди будуть пліч-о-пліч з Україною, а обидві країни пов’язують тісні відносини. У свою чергу Зеленський висловив подяку президенту США Дональда Трампу, який раніше привітав українського лідера з перемогою.

Також президент України зазначив, що хоче провести всі необхідні головні реформи в країні вже протягом першого року, а не розтягувати нововведення на п’ять років президентського терміну.

Зазначимо, що в Варшаві із Зеленським повинен був зустрітися Трамп, але президент США скасував поїздку через наближення на Штатів урагану.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Зеленський вирушив до Варшави, щоб взяти участь в заходах з нагоди 1 вересня.