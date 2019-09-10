Новые «Айфоны». Фото: Wylsacom на Ios в Twitter

https://racurs.ua/n126611-apple-prezentovala-iphone-11-raskryty-harakteristiki-smartfona-foto-video.html

Ракурс

iPhone 11 (Айфон) 10 сентября презентовали на ежегодной презентации компании Apple (Эпл).

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На мероприятии были анонсированы iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, которые не получили существенных изменений в дизайне. Меньше всего будет стоить iPhone 11, диагональ экрана которого составляет 6,1 дюйма. Дисплей устройства — это IPS-матрица с разрешением 1792×828 пикселей, что относится к новому поколению панелей Liquid Crystal. Об этом шла речь в трансляции презентации.

Три представленных смартфона получили новейший чип A13: 6-ядерный процессор с тактовой частотой 2,66 ГГц. Кроме основного процессора еще есть сопроцессор R1.

Ранее инсайдерская информация относительно дизайна задней крышки подтвердилась. Основная двойная камера по 12 Мп — это широкоугольный и ультраширокоугольный объективы с диафрагмой f/1,8 и f/2,4 соответственно. Телефон может снимать видео в режиме 4К при 60 к/с, есть новый ночной режим Night Mode.

Ожидается, что самая простая версия iPhone 11 будет стоить 749 долл., iPhone 11 Pro будет стоить 999 долл., а за iPhone 11 Pro Max нужно будет отдать 1 тыс. 99 долл.

Напомним, 10 сентября в театре Стивена Джобса прошла презентация Apple. Изобретатели из американского Купертино планировали презентовать три новые модели iPhone и другие гаджеты.