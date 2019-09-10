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Зеленский встретился в Коломойским. Фото: пресс-служба президента

Зеленский провел встречу с олигархом Коломойским (ФОТО)

10 сен 2019, 21:44
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Владимир Зеленский, президент Украины, 10 сентября встретился с бизнесменом и экс-председателем Днепропетровской областной государственной администрации Игорем Коломойским.

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Стороны говорили о ведении бизнеса в Украине. Также речь шла об энергетической сфере. Встреча состоялась в Офисе президента с участием премьер-министра Алексея Гончарука и главы АП Андрея Богдана, сообщает Офис президента в «Телеграмм».

Представители президента напомнили, что в июне Зеленский во время выступления на форуме «Диалог бизнеса и власти» призвал предпринимателей инвестировать в восстановление инфраструктуры Донбасса. Также гарант обращался к представителям крупного бизнеса с просьбой помогать государству в решении социальных проблем.

Встреча Коломойского с Зеленским. Фото: Офис президента в «Телеграмм»

Напомним, олигарх Игорь Коломойский в разговоре с журналистами уверял, что не имел официальных встреч с Владимиром Зеленским после президентских выборов. Бизнесмен при этом отметил, что изредка он общается с главой государства и «морально поддерживает» его. Коломойский заверил, что не пытается влиять на нового президента.

Источник: Ракурс


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