Зеленський зустрівся в Коломойським. Фото: прес-служба президента

https://racurs.ua/ua/n126610-zelenskyy-proviv-zustrich-iz-oligarhom-kolomoyskym-foto.html

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Володимир Зеленський, президент України, 10 вересня зустрівся з бізнесменом та колишній головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації Ігорем Коломойським.

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Сторони говорили про ведення бізнесу в Україні. Також ішлося про енергетичну сферу. Зустріч відбулася в Офісі президента за участю прем'єр-міністра Олексія Гончарука та глави ОП Андрія Богдана, повідомляє Офіс президента у «Телеграм».

Представники президента нагадали, що у червні Зеленський під час виступу на форумі «Діалог бізнесу та влади» закликав підприємців інвестувати у відновлення інфраструктури Донбасу. Також гарант звертався до представників великого бізнесу з проханням допомагати державі у розв’язанні соціальних проблем.

Нагадаємо, олігарх Ігор Коломойський у розмові з журналістами запевняв, що не мав офіційних зустрічей із Володимиром Зеленським після президентських виборів. Бізнесмен при цьому зазначив, що зрідка він спілкується з главою держави та «морально підтримує" його. Коломойський запевнив, що не намагається впливати на нового президента.