Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Зеленський зустрівся в Коломойським. Фото: прес-служба президента

Зеленський провів зустріч із олігархом Коломойським (ФОТО)

10 вер 2019, 21:44
999

Володимир Зеленський, президент України, 10 вересня зустрівся з бізнесменом та колишній головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації Ігорем Коломойським.

Loading...

Сторони говорили про ведення бізнесу в Україні. Також ішлося про енергетичну сферу. Зустріч відбулася в Офісі президента за участю прем'єр-міністра Олексія Гончарука та глави ОП Андрія Богдана, повідомляє Офіс президента у «Телеграм».

Представники президента нагадали, що у червні Зеленський під час виступу на форумі «Діалог бізнесу та влади» закликав підприємців інвестувати у відновлення інфраструктури Донбасу. Також гарант звертався до представників великого бізнесу з проханням допомагати державі у розв’язанні соціальних проблем.

Зустріч Коломойського з Зеленським. Фото: Офіс президента в «Телеграм»

Нагадаємо, олігарх Ігор Коломойський у розмові з журналістами запевняв, що не мав офіційних зустрічей із Володимиром Зеленським після президентських виборів. Бізнесмен при цьому зазначив, що зрідка він спілкується з главою держави та «морально підтримує" його. Коломойський запевнив, що не намагається впливати на нового президента.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Футбол: Україна та Нігерія не виявили переможця у Дніпрі

Збірна України з футболу у поєдинку зі збірною Нігерії в товариському поєдинку зіграла в нічию 2:2. Поразки підопічні Андрія Шевченка зуміли уникнути в Дніпрі, де останнє грали десять років тому

Новини України
23:25   10 вер

Головні новини за 10 вересня: ухвалення Радою закону про імпічмент та інших важливих законопроектів

Верховна Рада України сьогодні ухвалила низку вкрай важливих законопроектів. Зокрема, парламент підтримав закон про імпічмент президента, вніс зміни до проведення публічних закупівель та роботи Антикорупційного суду

Новини України
22:47   10 вер
Новини партнерів
Загрузка...