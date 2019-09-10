Народний депутат ВРУ Олександр Ковальов. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n126609-spiymanyy-na-knopkodavstvi-nardep-pogrojuvav-jurnalistam-chesno.html

Ракурс

Олександр Ковальов, народний депутат Верховної Ради України, погрожував журналістам руху «Чесно» після скандалу з кнопкодавством.

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Це сталось після того, як було опубліковано новину про факт першого кнопкодавства у парламенті. Цей мажоритарник-самовисуванець з Донеччини підійшов в кулуарах до журналістів й зробив на свій мобільний фото журналіста «Чесно» Олександра Саліженка. Після цього нардеп надіслав фото кореспондента комусь у месенджері. Про це повідомляється на веб-сторінці руху «Чесно».

Журналіст запитав, чи можна це розцінювати як погрозу. З відповіддю політик не забарився.

Ми ще зустрінемося та детально про це поговоримо, — заявив народний обранець, записав прізвище журналіста та поцікавився, із якого він округу.

Рух «Чесно» зазначив, що розцінює дії Ковальова як погрозу журналістам за виконання професійної діяльності відповідно до статті 345−1 (погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України. Журналісти вже подали заяву про злочин до правоохоронних органів.

Як відомо, Ковальов балотувався до українського парламенту з прифронтового округу № 51, більша частина виборців якого мешкає на окупованих територіях. За кандидата проголосували лише 220 осіб (33%). Відтак, нардепа підтримала найменша кількість виборців по всій країні.

Нагадаємо, 10 вересня мажоритарника-рекордсмена Олександра Ковальова зловили на факті першого кнопкодавства у новій Верховній Раді. Неособисте голосування Ковальова зафіксував громадянський рух «Чесно». Так, цей політик із порушенням проголосував за законопроект президента щодо імпічменту. Журналісти змогли зняти, як він тиснув кнопку на своєму робочому місці і на місці ще одного нардепа з Донеччини Максима Єфімова.