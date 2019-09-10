Джон Болтон – екс-радник Трамп з питань нацбезпеки. Фото: Kevin Lamarque

https://racurs.ua/ua/n126608-tramp-zvilnyv-svogo-radnyka-yakyy-vystupav-za-posylennya-sankciy-proty-rosiyi.html

Ракурс

Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, вирішив звільнити свого радника з національної безпеки Джона Болтона.

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Господар Білого дому ухвалив таке рішення, оскільки був незгоден з багатьма пропозиціями Болтона. Про це Трамп написав на власній сторінці у Twitter.

Вчора я інформував Джона Болтона, що його послуги в Білому домі більше не потрібні. Я категорично не згоден з багатьма з його пропозицій і попросив його піти у відставку, — йдеться у повідомленні.

Як відомо, Джон Болтон був призначений Трампом на посаду радника у квітні 2018 року. Цей політик відрізняється своїми жорсткими поглядами на зовнішню політику. Так, Болтон закликав керівництво країни активно тиснути на Північну Корею через її ракетні випробування, посилювати санкції проти Російської Федерації через її агресивну зовнішню політику, закликав втручатися у конфлікт у Сирії та був одним із ідеологів виходу США з ядерної угоди з Іраном.

Нагадаємо, наприкінці серпня радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що у Пентагоні після проведеного аналізу програми військової допомоги вирішили, що нададуть Україні допомогу в розмірі 250 млн дол. Він наголошував, що Сполучені Штати мають намір продовжувати широку співпрацю у сфері оборони з Україною.