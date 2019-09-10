Джон Болтон – экс-советник Трамп по вопросам нацбезопасности. Фото: Kevin Lamarque

https://racurs.ua/n126608-tramp-uvolil-svoego-sovetnika-vystupavshego-za-ujestochenie-sankciy-protiv-rossii.html

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Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, решил уволить своего советника по национальной безопасности Джона Болтона.

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Хозяин Белого дома принял такое решение, поскольку был не согласен с многими предложениями Болтона. Об этом Трамп написал на собственной странице в Twitter.

Вчера я информировал Джона Болтона, что его услуги в Белом доме больше не нужны. Я категорически не согласен с многими из его предложений и попросил его уйти в отставку, — говорится в сообщении.

Как известно, Джон Болтон был назначен Трампом на должность советника в апреле 2018 года. Этот политик отличается своими жесткими взглядами на внешнюю политику. Так, Болтон призывал руководство страны активно давить на Северную Корею из-за ее ракетных испытаний, усиливать санкции против Российской Федерации из-за ее агрессивной внешней политики, призывал вмешиваться в конфликт в Сирии и был одним из идеологов выхода США из ядерного соглашения с Ираном.

Напомним, в конце августа советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что в Пентагоне после проведенного анализа программы военной помощи решили, что предоставят Украине помощь в размере 250 млн долл. Он подчеркивал, что Соединенные Штаты намерены продолжать широкое сотрудничество в сфере обороны с Украиной.