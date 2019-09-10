Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Джон Болтон – экс-советник Трамп по вопросам нацбезопасности. Фото: Kevin Lamarque

Трамп уволил своего советника, выступавшего за ужесточение санкций против России

10 сен 2019, 20:35
999

Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, решил уволить своего советника по национальной безопасности Джона Болтона.

Loading...

Хозяин Белого дома принял такое решение, поскольку был не согласен с многими предложениями Болтона. Об этом Трамп написал на собственной странице в Twitter.

Вчера я информировал Джона Болтона, что его услуги в Белом доме больше не нужны. Я категорически не согласен с многими из его предложений и попросил его уйти в отставку, — говорится в сообщении.

Как известно, Джон Болтон был назначен Трампом на должность советника в апреле 2018 года. Этот политик отличается своими жесткими взглядами на внешнюю политику. Так, Болтон призывал руководство страны активно давить на Северную Корею из-за ее ракетных испытаний, усиливать санкции против Российской Федерации из-за ее агрессивной внешней политики, призывал вмешиваться в конфликт в Сирии и был одним из идеологов выхода США из ядерного соглашения с Ираном.

Напомним, в конце августа советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что в Пентагоне после проведенного анализа программы военной помощи решили, что предоставят Украине помощь в размере 250 млн долл. Он подчеркивал, что Соединенные Штаты намерены продолжать широкое сотрудничество в сфере обороны с Украиной.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости

Apple презентует новые iPhone и другие гаджеты (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Американская компания Apple 10 сентября проводит свою традиционную ежегодную презентацию. Ожидается, что сегодня умельцы из Купертино представят три новые модели iPhone, новый MacBook Pro, новые версии Apple Watch и Air Pods

Новости мира
20:00

Медицина в Украине: стало известно, какие услуги будут бесплатными в 2020 году

Со следующего года украинцам не придется оплачивать услуги за роды, лечение инсульта или инфаркта, удаление грыжи и тому подобное. Предоставленные услуги медицинских учреждений будет оплачивать Национальная служба здоровья Украины

Новости Украины
16:55
Новости партнеров
Загрузка...