Народный депутат ВРУ Александр Ковалев. Фото: ТСН

https://racurs.ua/n126609-poymannyy-na-knopkodavstve-nardep-ugrojal-jurnalistam-chestno.html

Ракурс

Александр Ковалев, народный депутат Верховной Рады Украины, угрожал журналистам движения «Честно» после скандала с кнопкодавством.

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Это произошло после того, как была опубликована новость о факте первого кнопкодавства в парламенте. Этот мажоритарщик-самовыдвиженец из Донецкой области подошел в кулуарах к журналистам и сделал на свой мобильный фото журналиста «Честно» Александра Салиженко. После этого нардеп отправил фото корреспондента кому-то в мессенджере. Об этом сообщается на веб-странице движения «Честно».

Журналист спросил, можно ли это расценивать как угрозу. С ответом политик не замедлил.

Мы еще встретимся и подробно об этом поговорим, — заявил народный избранник, записал фамилию журналиста и поинтересовался, из какого он округа.

Движение «Честно» отметило, что расценивает действия Ковалева как угрозу журналистам за выполнение профессиональной деятельности в соответствии со статьей 345−1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины. Журналисты уже подали заявление о преступлении в правоохранительные органы.

Как известно, Ковалев баллотировался в украинский парламент с прифронтового округа № 51, большая часть избирателей которого живет на оккупированных территориях. За кандидата проголосовали лишь 220 человек (33%). Следовательно, нардепа поддержало наименьшее количество избирателей по всей стране.

Напомним, 10 сентября мажоритарщика-рекордсмена Александра Ковалева поймали на факте первого кнопкодавства в новой Верховной Раде. Неличное голосование Ковалева зафиксировало гражданское движение «Честно». Да, этот политик с нарушением проголосовал за законопроект относительно импичмента президента. Журналисты смогли снять, как он давил кнопку на своем рабочем месте и на месте еще одного нардепа из Донбасса Максима Ефимова.