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Смартфон OnePlus 7T. Фото: andro-news.com

Business Insider назвав кращий смартфон року: iPhone 11 не на першій позиції

29 вер 2019, 10:15
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Смартфон OnePlus 7T визнаний найкращим смартфоном в 2019 році.

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Фахівці відзначили гарний дизайн пристрою, відмінну роботу камери та хорошу автономність. Смартфон отримав дисплей на 6,5 дюйма з роздільною здатністю 2400×1080 пікселів та частотою 90 Гц. Він оснащений процесором Snapdragon 855 Plus, 8 ГБ оперативної й 128 або 256 ГБ вбудованої флеш-пам'яті. Рейтинг опублікувало видання Business Insider.

На другій сходинці новинка від компанії Apple — iPhone 11. Винахідники з Купертіно оснастили гаджет 6,1-дюймовим екраном, потужним процесором, а також хорошою камерою.

Третю позицію теж займає смартфон від One Plus — 7 Pro. З інформацією видання, цей смартфон відрізняється надшвидкою роботою сканерів відбитків пальців і розпізнавання обличчя.

У ТОП-10 потрапили також смартфони від Google — Pixel 3a та Pixel 3a XL, а також OnePlus 6T, Samsung Galaxy S10e, iPhone XR, Samsung Galaxy Note 10 Plus, Samsung Galaxy S10 і Galaxy S10 Plus, iPhone 11 Pro та iPhone 11 Pro Max.

Зазначається, що список був складений з урахуванням співвідношення ціни і функціоналу пристроїв.

Нагадаємо, компанія Lenovo (Леново) з Китаю у вересні зареєструвала патент смартфона, який обладнаний великим гнучким екраном, який може згинатися у двох місцях.


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