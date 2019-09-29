Президент США Дональд Трамп. Фото: YouTube

https://racurs.ua/ua/n127435-tramp-zapysav-emociyne-videozvernennya-do-amerykanciv-ta-zvynuvatyv-u-vsih-bidah-demokratychnu.html

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Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, записав відеозвернення до громадян країни.

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Американський лідер вважає, що представники Демократичної партії хочуть зупинити його, оскільки він бореться за свою країну і її громадян. Відповідне відео в YouTube опублікувала адміністрація Білого дому.

За словами Трампа, він не дозволить демократам відібрати в американців право володіти зброєю, систему охорони здоров’я та свободу.

Те, що відбувається зараз — це найбільше шахрайство в історії американської політики. Демократи прагнуть відняти у вас вашу зброю, охорону здоров’я, голос, свободу, суддів, вони хочуть забрати все. Ми не можемо дозволити цьому статися, ми боремося за те, щоб висушити болото. Вони намагаються зупинити мене, тому що я борюся за вас, я ніколи не дозволю цьому статися, — заявив Трамп.

Нагадаємо, в США виник скандал довкола розмови Трампа із Зеленським. Зазначається, що американський президент під час розмови із главою України буцімто тиснув на нього і вимагав розпочати розслідування проти компанії Burisma. До Ради директорів цієї газодобувної компанії входив син Джо Байдена. Колишній віце-президент вважається головним конкурентом Трампа на президентських виборах 2020 року. Йшлося й про те, що Трамп нібито наказав заморозити 400 млн дол. військової допомоги для України за тиждень до розмови із Зеленським.

Після цього колишній віце-президент США Джо Байден заявив, що глава США Дональд Трамп використовує Україну, щоб зірвати президентські вибори.