Український скандал у США: Трамп прикривається Зеленським, а демократи шукають свідків, фото — Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n127366-ukrayinskyy-skandal-u-ssha-tramp-prykryvaietsya-zelenskym-a-demokraty-shukaut-svidkiv.html

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Український скандал у Білому домі не припинився після оприлюднення у США стенограми розмови президентів Трампа і Зеленського і записки агента, який попередив владу США про небезпечні наслідки, які вона може мати.

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Після переговорів та спільної прес-конференції із Зеленським Трамп вирішив використати слова українського колеги, щоб виправдатися. У Твіттер він написав, що найкращим свідченням його невинуватості є слова Зеленського.

Президент України сказав, що я не тиснув на нього, це найкраще свідчення, — написав Трамп.

Тим часом Демократична партія, чия більшість у Палаті представників ініціювала процедуру імпічменту щодо Трампа, закликали людей, які, можливо, мають більше інформації про спроби президента спонукати Україну до розслідування стосовно Джо Байдена, почати співпрацю з владою.

Reuters зазначає, що у тексті розсекреченої 26 вересня скарги неназваного співробітника американських спецслужб йдеться про те, що Трамп не лише зловживав своїм службовим становищем задля своєї політичної вигоди, але й про те, що його адміністрація намагалася приховати докази про це.

Шанси на усунення Трампа наразі невисокі, оскільки його Республіканська партія контролює Сенат, у якому відбувають основні події імпічменту.

Закликав до співпраці людей, які знають більше про тиск на Україну, демократ Адам Шифф. Керівник Комітету з питань розвідки Палати представників є одним з найбільших опонентів Трампа.

Нагадаємо, що у липні під час телефонної розмови Дональд Трамп нібито пообіцяв Володимиру Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газодобувної компанії Burisma. До неї буцімто причетний син головного суперника Трампа на президентських виборах Джо Байдена.

Розслідування справи може негативно вплинути на рейтинг суперника Трампа, що вважають втручанням у президентські перегони. Учора спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок процедури імпічменту президента Трампа.

Білий дім оприлюднив стенограму розмови Зеленського з Трампом. Вона засвідчує, що американський президент таки говорив українському колезі, що «було б добре», якби той вивчив справу Джо Байдена. Вчора у США оприлюднили й секретну доповідну агента, який попередив про тривожний зміст розмови президентів.