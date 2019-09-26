Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n127306-zelenskyy-vvajav-scho-bude-opublikovana-lyshe-amerykanska-chastyna-stenogramy-yogo-rozmovy.html

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Президент України Володимир Зеленський не давав дозволу на публікацію стенограми своєї телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом.

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Про це він заявив журналістам після брифінгу з Трампом, повідомляють УНН.

Зеленський зазначив, що Трамп не радився з ним перед опублікуванням стенограми відповідної телефонної розмови. Водночас Зеленський зауважив, що він «не проти» публікації цього документа. Однак, за його словами, він вважав, що команда Трампа опублікує лише американську частину стенограми цієї розмови.

Особисто я вважаю, що іноді подібні дзвінки між президентами незалежних країн не повинні публікуватися. Тому що іноді є геополітика, є якісь плани і таке інше, — заявив Зеленський. — Я просто подумав, що вони опублікують свою частину.

Вчора була опублікована стенограма телефонної розмови, яка відбулася між Зеленським та Трампом 25 липня. Трамп під час прес-конференції на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку заявив, що готовий опублікувати також стенограму своєї першої телефонної розмови із Зеленським, повідомляє агентство «РБК-Україна».

За словами Трампа, обидві його розмови із Зеленським були ідеальними.

Це жарт? Імпічмент за те, що я провів прекрасну телефонна розмова? — прокоментував Трамп ситуацію, що склалася через резонансний скандал довкола його розмов із Зеленським.

Нагадаємо, спікер Палати представників США Ненсі Пелосі оголосила про початок процедури імпічменту Трампа. Чинного президента США підозрюють у вчиненні тиску на українську владу з метою відкриття розслідування проти сім’ї одного з його головних конкурентів на виборах 2020 року — Джо Байдена.