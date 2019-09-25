Головні новини за 25 вересня: в США опублікували стенограму переговорів Трампа і Зеленського, Нацполіція отримала нового керівника. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n127307-golovni-novyny-za-25-veresnya-v-ssha-opublikuvaly-stenogramu-peregovoriv-trampa-i-zelenskogo.html

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Сьогодні, 25 вересня, Білий дім опублікував стенограму переговорів президента США Дональда Трампа і українського лідера Володимира Зеленського. Саме через цю розмову в США ініціювали процедуру імпічменту американського президента.

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Також Кабінет міністрів України сьогодні призначив шістьох заступників міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Крім того, нового керівника отримала Національна поліція України. Ним став генерал поліції третього рангу Ігор Клименко, який до цього був заступником голови Нацполиції.

На Закарпатті з самого ранку проводилася масштабна операція, проведена силами немісцевих правоохоронців. В Ужгороді та Мукачеві пройшли численні обшуки, поліція приведена в посилений режим роботи. Не обійшлося і без затримань.

Також сьогодні стало відомо, що Валерій Гелетей, колишній керівник Управління державної охорони (УДО), знаходиться під слідством Державного бюро розслідувань (ДБР). Гелетей та інші працівники УДО можуть мати відношення до кримінального злочину, який полягав у неправомірному призначенні на посади та присвоєнні почесних звань особам з метою одержання від них неправомірної вигоди.

Крім того, сьогодні суд заарештував двох лікарів Інституту раку, яких підозрюють у причетності до корупційних схем. Завідувач відділенням і лікар-онколог Інституту раку можуть вийти на свободу, якщо внесуть заставу в розмірі 160 тис. грн за кожного.