Дональд Трамп, фото: Chairman of the Joint Chiefs of Staff

https://racurs.ua/n127257-impichment-trampa-iniciirovala-palata-predstaviteley-kongressa-ssha.html

Ракурс

Нэнси Пелоси, спикер нижней палаты американского парламента — Палаты представителей, объявила о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

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Об этом сообщает издание «Голос Америки»

Сегодня я объявляю о том, что Палата представителей начинает официальное расследование в рамках процедуры импичмента. Я даю указание нашим шести комитетам приступить к проведению собственных расследований, — заявила Пелоси.

В своей речи Пелоси, в частности, вспомнила скандал, разгоревшийся вокруг телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По информации СМИ, именно по его результатам один из сотрудников американской разведки подал жалобу своему руководству. Считается, что текст этого разговора якобы содержал какое-то обещание, заставившее разведчика подать жалобу.

Недавно Трамп пообещал обнародовать стенограмму его телефонного разговора с президентом Зеленским. Он уверяет, что там содержится никакого давления.

На этой неделе президент признал, что просил президента Украины прибегнуть к действиям, которые будут выгодны ему политически, — отметила Пелоси в своем обращении. — Действия президента Трампа раскрвают негодный факт измены президентом клятвы, которую он дал, заступая на должность, измены наших национальных интересов и предательства неприкосновенности наших выборов.

Вскоре Трамп в своем Твиттере отреагировал на слова Пелоси.

Они даже не видели стенограмму разговора. Тотальная охота на ведьм! — подчеркнул Трамп.

Позже он сообщил, что Госсекретарь США Майк Помпео получил разрешение от украинских властей на публикацию стенограммы этого телефонного звонка.

Они также не знают, в чем состоит дело. Тотальная афера охоты на ведьм со стороны демократов! — отметил Трамп.

До этого процедура импичмента президента США инициировалась только трижды — Эндрю Джонсона в 1868 году и Билла Клинтона в 1998 году устранила Палата представителей, однако впоследствии они были оправданы во время судебных процессов, проведенных Сенатом, а Ричард Никсон, статьи импичмента против которого были приняты Комитетом Палаты представителей судебной власти в 1974 году, ушел в отставку еще до того, как соответствующие резолюции были вынесены на рассмотрение Палаты представителей.

Процедуру импичмента в США объявляет Палата представителей.

Впоследствии обвинения передаются в верхнюю палату Конгресса — Сенат, где эта процедура превращается в судебный процесс. В нем Палата представителей фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют роль членов суда присяжных. Для завершения процедуры импичмента нужно, чтобы это решение поддержали не менее двух третей голосов сенаторов (то есть, не менее 67 из них).

Однако в настоящее время большинство в Сенате принадлежит представителям Республиканской партии США (53 места из 100), поэтому вряд ли инициаторам процедуры импичмента Трампа удастся довести ее до конца.

Напомним, Трамп вчера на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке пригрозил заблокировать помощь Украине, если Евросоюз не будет выделять Киеву средства.