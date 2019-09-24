Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Трамп заявил, что может приостановить помощь Украине. Фото: flickr.com

Трамп пригрозил заблокировать помощь Украине, если Евросоюз не будет выделять Киеву средства (ВИДЕО)

24 сен 2019, 17:54
999

Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, поставил ультиматум касательно финансовой и военной помощи Украине.

Loading...

Глава Белого дома считает, что США не должны нести основную нагрузку в том, что касается финансовой помощи Украине. По его словам, Вашингтон оставляют за собой право приостановить ее, пока свой вклад не расширит Евросоюз. Об этом Трамп заявил 24 сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает CNBC Television в YouTube.

Что касается удержания денег, они были в полной мере выплачены. Я бы снова удержал их, и я буду продолжать их удерживать, пока Европа и другие страны не сделают свой вклад в интересах Украины. США предоставляют основную часть средств. И я спрашиваю, почему так происходит? — отметил американский президент.

Напомним, на днях Дональд Трамп призвал Европейский Союз больше выделять финансовой помощи Украине. Он также заверил, что расследование по делу сына его оппонента на президентских выборах Джо Байдена не повлияло на задержку военной помощи Украине.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости

Скандал в Минздраве: чиновники заявили о блокировании работы министерства и просят Гончарука вмешаться

Некоторые работники Министерства здравоохранения требуют от премьер-министра Алексея Гончарука защитить медицинскую реформу. Заявляют о блокировании работы Минздрава

Новости Украины
19:38

Евросуд отменил старые санкции против Януковича, новые остаются в силе до марта 2020 года — Генпрокуратура

Суд общей юрисдикции Европейского Союза отменил старые санкции против президента-беглеца Януковича. Новые ограничения остаются в силе до марта 2020 года. Об этом сегодня сообщили в Генпрокуратуре в ответ на заявления защиты Януковича

Новости Украины
16:58
Новости партнеров
Загрузка...