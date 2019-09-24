Трамп заявил, что может приостановить помощь Украине. Фото: flickr.com

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Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, поставил ультиматум касательно финансовой и военной помощи Украине.

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Глава Белого дома считает, что США не должны нести основную нагрузку в том, что касается финансовой помощи Украине. По его словам, Вашингтон оставляют за собой право приостановить ее, пока свой вклад не расширит Евросоюз. Об этом Трамп заявил 24 сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает CNBC Television в YouTube.

Что касается удержания денег, они были в полной мере выплачены. Я бы снова удержал их, и я буду продолжать их удерживать, пока Европа и другие страны не сделают свой вклад в интересах Украины. США предоставляют основную часть средств. И я спрашиваю, почему так происходит? — отметил американский президент.

Напомним, на днях Дональд Трамп призвал Европейский Союз больше выделять финансовой помощи Украине. Он также заверил, что расследование по делу сына его оппонента на президентских выборах Джо Байдена не повлияло на задержку военной помощи Украине.