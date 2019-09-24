Трамп заявив, що може призупинити допомоги Україні. Фото: flickr.com

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Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, поставив ультиматум щодо фінансової та військової допомоги Україні.

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Глава Білого дому вважає, що США не повинні нести основне навантаження у тому, що стосується фінансової допомоги Україні. За його словами, Вашингтон залишають за собою право призупинити її, поки свій вклад не розширить Євросоюз. Про це Трамп заявив 24 вересня на полях Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку, повідомляє CNBC Television в YouTube.

Що стосується утримання грошей, вони були в повній мірі виплачені. Я б знову затримав їх і я буду продовжувати їх затримувати, поки Європа та інші країни не зроблять свій внесок в інтересах України. США надають основну частину коштів. І я питаю, чому так відбувається? — зазначив американський президент.

Нагадаємо, днями Дональд Трамп закликав Європейський Союз більше виділяти фінансової допомоги Україні. Він також запевнив, що розслідування у справі сина його опонента на президентських виборах Джо Байдена не вплинуло на затримку військової допомоги Україні.