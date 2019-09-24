Таємничі борги і премії босам: у Великій Британії розслідують банкрутство Thomas Cook, фото — Travelbelka

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Ракурс

У Великій Британії вирує гучний скандал: компанія Thomas Cook, одна з найстаріших в країні туристичних компаній, несподівано збанкрутувала, підставивши при цьому під удар своїх клієнтів.

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Борги, які взялися нізвідки, величезні премії керівництву турфірми — Bloomberg повідомляє про хід розслідування. На кону не просто величезні гроші, які отримував вищий ешелон керівництва турфірми, але й репутація країни.

Головне питання, яке сьогодні потрібно прояснити — чи могли суми, витрачені на премії керівництву і найбільш успішним працівникам, стати початком краху величезної імперії Thomas Cook? Також важливо розкрити всі можливі схеми крадіжки грошей, якщо вона мало місце в компанії.

Компанія Thomas Cook була організована у 1841 році і завжди вважалася в Великій Британії однією з найстаріших і успішних. Тим більш дивним було те, що виявилося у вересні 2019 року — борги, які спричинили припинення польотів, анулювання бронювань, а потім й повний колапс в роботі.

З 23 вересня Thomas Cook анулювала всі польоти, тури і бронювання, чим поставила численних туристів в складне становище. Цій ситуації передували кілька місяців переговорного процесу з інвесторами, кредиторами. Наразі борги Thomas Cook склали майже 2 млрд фунтів стерлінгів (трохи менше 4 млрд дол.).

Thomas Cook — компанія, яка вперше організувала кругосвітню подорож для всіх бажаючих, а крім того, саме тут у 1855 році вперше запропонували клієнту пакетний тур, поклавши початок таким подорожам.

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