Таинственные долги и премии боссам: в Великобритании расследуют банкротство Thomas Cook, фото — Travelbelka

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Ракурс

В Великобритании бурлит громкий скандал: компания Thomas Cook, одна из старейших в стране туристических компаний, неожиданно обанкротилась, подставив при этом под удар своих клиентов.

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Долги, которые взялись ниоткуда, огромные премии руководству турфирмы — Bloomberg сообщает о ходе расследования. На кону не просто огромные деньги, которые получал высший эшелон руководства турфирмы, но и репутация страны.

Главный вопрос, который сегодня нужно прояснить — могли ли суммы, потраченные на премии руководству и наиболее успешным работникам, стать началом краха огромной империи Thomas Cook? Также важно раскрыть все возможные схемы воровства денег, если оно имело место в компании.

Компания Thomas Cook была организована в 1841 году и всегда считалась в Великобритании одной из старейших и успешных. Тем более странным было то, что оказалось в сентябре 2019 года — долги, которые вызвали прекращение полетов, аннулирование бронирований, а затем и полный коллапс в работе.

С 23 сентября Thomas Cook аннулировала все полеты, туры и бронирование, чем поставила многочисленных туристов в сложное положение. Этой ситуации предшествовали несколько месяцев переговорного процесса с инвесторами, кредиторами. Сейчас долги Thomas Cook составили почти 2 млрд фунтов стерлингов (чуть меньше 4 млрд долл.).

Thomas Cook — компания, которая впервые организовала кругосветное путешествие для всех желающих, а кроме того, именно здесь в 1855 году впервые предложили клиенту пакетный тур, положив начало таким путешествиям.

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