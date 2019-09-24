Максим Микитась. Фото: Википедия

https://racurs.ua/n127244-gbr-soobschilo-o-podozrenii-eks-nardepu-mikitasu-iz-za-huliganskih-deystviy-video.html

Ракурс

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в совершении хулиганских действий бывшему народному депутату из группы «Воля народа» Максиму Микитасю.

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В июле этого года в городе Любеч на Черниговщине возник конфликт между тогда еще действующим народным депутатом Максимом Микитасем и председателем объединенной территориальной общины Сергеем Пинчуком. Сперва оппоненты поссорились, а потом стали толкать друг друга. Нардеп отобрал у Пинчука мобильный телефон и разбил его об стену. Глава ОТГ об инциденте проинформировал полицейских, а Микитась угрожал его посадить в тюрьму.

Тогда ГБР зарегистрировало производство по факту хулиганских действий. Сегодня бывшему депутату сообщили о подозрении, — отметил руководитель Госбюро Роман Труба в «Телеграм».

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро подготовило сообщение о подозрении экс-нардепам от БПП Богдану Дубневичу и Валерию Ищенко. Бывшие представители команды экс-президента Петра Порошенко подозреваются в хищениях на «Укрзализныце».