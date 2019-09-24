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Ракурс
Максим Микитась. Фото: Википедия

ГБР сообщило о подозрении экс-нардепу Микитасю из-за хулиганских действий (ВИДЕО)

24 сен 2019, 17:24
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Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в совершении хулиганских действий бывшему народному депутату из группы «Воля народа» Максиму Микитасю.

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В июле этого года в городе Любеч на Черниговщине возник конфликт между тогда еще действующим народным депутатом Максимом Микитасем и председателем объединенной территориальной общины Сергеем Пинчуком. Сперва оппоненты поссорились, а потом стали толкать друг друга. Нардеп отобрал у Пинчука мобильный телефон и разбил его об стену. Глава ОТГ об инциденте проинформировал полицейских, а Микитась угрожал его посадить в тюрьму.

Тогда ГБР зарегистрировало производство по факту хулиганских действий. Сегодня бывшему депутату сообщили о подозрении, — отметил руководитель Госбюро Роман Труба в «Телеграм».

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро подготовило сообщение о подозрении экс-нардепам от БПП Богдану Дубневичу и Валерию Ищенко. Бывшие представители команды экс-президента Петра Порошенко подозреваются в хищениях на «Укрзализныце».

Источник: Ракурс


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