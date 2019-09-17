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НАБУ подготовило подозрение Богдану Дубневичу. Фото: politeka.net

Антикоррупционное бюро подготовило подозрения экс-нардепам из БПП Дубневичу и Ищенко

17 сен 2019, 13:53
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Национальное антикоррупционное бюро подготовило сообщение о подозрении экс-нардепам от БПП Богдану Дубневичу и Валерию Ищенко.

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Бывшие представители команды экс-президента Петра Порошенко подозреваются в хищениях на «Укрзализныце». В ближайшее время политикам будет сообщено о подозрении. Об этом 17 сентября сообщают «Українські новини» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как известно, в свое время Специализированная антикоррупционная прокуратура неоднократно направляла тогдашнему генеральному прокурору Юрию Луценко представление о привлечении к уголовной ответственности Ярослава Дубневича, который проходил по делу о завладении свыше 93 млн грн филиала ПАО «Укрзализныця».

Также сообщалось, что в феврале 2018 года Национальное агентство по предотвращению коррупции проверило декларацию Богдана Дубневича и обнаружило, что он не указал в документе 3 млн грн.

Кроме того, НАБУ проводило расследование по хищению газа на 1,4 млрд грн на теплоэлектроцентрали, которая принадлежит братьям Дубневичам. Также расследовалось, почему компании бизнесменов с 2014 года регулярно выигрывают тендеры «Укрзализныци».

Напомним, Богдан Дубневич проиграл парламентские выборы в 118-м округе во Львове. Скандального политика обошла кандидат от партии «Голос» Галина Васильченко. Его брат Ярослав победил на 120 округе во Львове.


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