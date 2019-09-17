Новости Украины

Суд избрал меру пресечения бывшим нардепам Вилкулу и Колесникову. Фото: Прямий

https://racurs.ua/n126897-sud-izbral-meru-presecheniya-byvshim-nardepam-vilkulu-i-kolesnikovu.html

Ракурс

Александр Вилкул и Дмитрий Колесников, бывшие народные депутаты Украины, остались на свободе по решению Жовтневого суда Днепра. Во время вчерашнего заседания судья постановил отпустить их на поруки.

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Само заседание суда проходило в строгой секретности от прессы. Его неожиданно назначили на вечер вчерашнего дня, сообщает «ТСН».

Вилкулу и Колесникову 5 сентября сообщили о подозрении в злоупотреблении властью. По данным прокуратуры, их действия повлекли для государства убытки на миллионы гривен.

Следователи считают, что Вилкул, будучи главой Днепропетровской областной государственной администрации, предоставлял сельскохозяйственные участки для нужд горно-обогатительных комбинатов.

Колесникову, который возглавил область после Вилкула, вменяют причинение ущерба государству на более 16 миллионов гривен. По версии следствия, с его подачи произошла приватизация зданий научно-исследовательского предприятия, которое занималось оснащением оборонного комплекса. Среди всего прочего, на данном предприятии производили стволы реактивных систем залпового огня «Град», «Смерч» и «Ураган».

Напомним, что в начале сентября бывший генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Вилкул и Колесников объявлены в розыск.