Новости Украины

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Суд избрал меру пресечения бывшим нардепам Вилкулу и Колесникову. Фото: Прямий
Суд избрал меру пресечения бывшим нардепам Вилкулу и Колесниковуhttps://racurs.ua/n126897-sud-izbral-meru-presecheniya-byvshim-nardepam-vilkulu-i-kolesnikovu.htmlРакурс
Александр Вилкул и Дмитрий Колесников, бывшие народные депутаты Украины, остались на свободе по решению Жовтневого суда Днепра. Во время вчерашнего заседания судья постановил отпустить их на поруки.
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Само заседание суда проходило в строгой секретности от прессы. Его неожиданно назначили на вечер вчерашнего дня, сообщает «ТСН».
Вилкулу и Колесникову 5 сентября сообщили о подозрении в злоупотреблении властью. По данным прокуратуры, их действия повлекли для государства убытки на миллионы гривен.
Следователи считают, что Вилкул, будучи главой Днепропетровской областной государственной администрации, предоставлял сельскохозяйственные участки для нужд горно-обогатительных комбинатов.
Колесникову, который возглавил область после Вилкула, вменяют причинение ущерба государству на более 16 миллионов гривен. По версии следствия, с его подачи произошла приватизация зданий научно-исследовательского предприятия, которое занималось оснащением оборонного комплекса. Среди всего прочего, на данном предприятии производили стволы реактивных систем залпового огня «Град», «Смерч» и «Ураган».
Напомним, что в начале сентября бывший генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Вилкул и Колесников объявлены в розыск.
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