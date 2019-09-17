Пожар в доме Гонтаревой: экс-руководитель НБУ отреагировала на намеки Коломойского о самоподжоге, фото — "Экономическая правда"

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Ракурс

Экс-руководительница Национального банка Украины Валерия Гонтарева отреагировала на намеки олигарха Игоря Коломойского о вероятном самоподжоге ее дома под Киевом.

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В комментарии «Радио Свобода» она назвала «ерундой» предположение о том, что она сама организовала поджог имущества — дома и автомобиля невестки. О такой ​​причине инцидентов с Гонтаревой намекнул сегодня Коломойский.

В комментарии «Украинской правде» Коломойский предположил, что поджоги помогут Гонтаревой получить политическое убежище в Великобритании и избежать следствия в Украине.

Экс-руководительница Нацбанка заявила, что не понимает, как поджоги могут помочь ей получить статус политического беженца, поскольку она легально живет и работает в Лондоне.

Инцидентов со мной хватило бы уже на 20 политических беженцев. Такую чушь даже не могу комментировать, — сообщила Гонтарева и подчеркнула, что ей угрожали в течение последних пяти лет.

В этом смысле она вспомнила публичные высказывания Коломойского и экс-заместителя главы Администрации президента Януковича Андрея Портнова. Ранее Гонтарева не исключала, что может попросить убежища в Великобритании.

Сейчас она находится дома и лечится после того, как получила травмы в ДТП в конце августа. Гонтареву дважды оперировали, а следующее вмешательства врачи запланировали через две недели.

Сегодня ночью сгорел дом Гонтаревой в селе Гореничи под Киевом. В сети появилось видео с пожарища. На нем видно, что в результате пожара внешние стены и крыша здания серьезно повреждены пламенем, а внутри дом выгорел практически дотла.

Напомним, что в начале сентября в Киеве подожгли машину невестки Гонтаревой. Экс-руководитель НБУ связывает поджоги и ДТП со своей деятельностью в Нацбанке.

ГБР 12 сентября обыскало ее квартиру на улице Большой Житомирской в ​​Киеве в рамках производства о злоупотреблении служебным положением должностных лиц правления НБУ в 2016 году.