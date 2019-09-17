Гонтарева отреагировала на намеки Коломойского о самоподжоге ее дома (ВИДЕО)https://racurs.ua/n126895-gontareva-otreagirovala-na-nameki-kolomoyskogo-o-samopodjog-ee-doma-video.htmlРакурс
Экс-руководительница Национального банка Украины Валерия Гонтарева отреагировала на намеки олигарха Игоря Коломойского о вероятном самоподжоге ее дома под Киевом.
В комментарии «Радио Свобода» она назвала «ерундой» предположение о том, что она сама организовала поджог имущества — дома и автомобиля невестки. О такой причине инцидентов с Гонтаревой намекнул сегодня Коломойский.
В комментарии «Украинской правде» Коломойский предположил, что поджоги помогут Гонтаревой получить политическое убежище в Великобритании и избежать следствия в Украине.
Экс-руководительница Нацбанка заявила, что не понимает, как поджоги могут помочь ей получить статус политического беженца, поскольку она легально живет и работает в Лондоне.
Инцидентов со мной хватило бы уже на 20 политических беженцев. Такую чушь даже не могу комментировать, — сообщила Гонтарева и подчеркнула, что ей угрожали в течение последних пяти лет.
В этом смысле она вспомнила публичные высказывания Коломойского и экс-заместителя главы Администрации президента Януковича Андрея Портнова. Ранее Гонтарева не исключала, что может попросить убежища в Великобритании.
Сейчас она находится дома и лечится после того, как получила травмы в ДТП в конце августа. Гонтареву дважды оперировали, а следующее вмешательства врачи запланировали через две недели.
Сегодня ночью сгорел дом Гонтаревой в селе Гореничи под Киевом. В сети появилось видео с пожарища. На нем видно, что в результате пожара внешние стены и крыша здания серьезно повреждены пламенем, а внутри дом выгорел практически дотла.
Напомним, что в начале сентября в Киеве подожгли машину невестки Гонтаревой. Экс-руководитель НБУ связывает поджоги и ДТП со своей деятельностью в Нацбанке.
ГБР 12 сентября обыскало ее квартиру на улице Большой Житомирской в Киеве в рамках производства о злоупотреблении служебным положением должностных лиц правления НБУ в 2016 году.