Спалення будинку Гонтаревої: екс-керівник НБУ відреагувала на натяки Коломойського про самопідпал, фото — "Економічна правда"

https://racurs.ua/ua/n126895-gontareva-vidreaguvala-na-natyaky-kolomoyskogo-pro-samopidpal-yiyi-budynku.html

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Екс-очільниця Національного банку України Валерія Гонтарева відреагувала на натяки олігарха Ігоря Коломойського про ймовірний самопідпал її будинку поблизу Києва.

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В коментарі «Радіо Свобода» вона назвала «нісенітницею» припущення про те, що вона сама організувала підпал свого майна — будинку і автомобіля невістки. На таку причину інцидентів із Гонтаревою натякнув сьогодні Коломойський.

В коментарі «Українській правді» Коломойський припустив, що підпали допоможуть Гонтаревій отримати політичний притулок у Великій Британії та уникнути слідства в Україні.

Екс-очільниця Нацбанку заявила, що не розуміє, як підпали можуть допомогти їй отримати статус політичного біженця, оскільки вона легально живе і працює у Лондоні.

Інцидентів зі мною вистачило б уже на 20 політичних біженців. Таку нісенітницю навіть не можу коментувати, — повідомила Гонтарева і наголосила, що їй погрожували впродовж останніх п’яти років.

У цьому сенсі вона пригадала публічні висловлювання Коломойського та екс-заступника голови Адміністрації президента Януковича Андрія Портнова.

Раніше Гонтарева не виключала, що може попросити притулку в Британії.

Наразі вона перебуває вдома і лікується після того, як отримала травми в ДТП наприкінці серпня. Гонтареву двічі оперували, а наступне втручання лікарі запланували через два тижні.

Сьогодні вночі згорів будинок Гонтаревої у селі Гореничі під Києвом. У мережі з’явилося відео зі згарища. На ньому видно, що у результаті пожежі зовнішні стіни і дах будівлі серйозно пошкоджені полум’ям, а всередині будинок вигорів практично вщент.

Нагадаємо, що на початку вересня у Києві підпалили машину невістки Гонтаревої. Екс-керівник НБУ пов’язує підпали та ДТП зі своєю діяльністю в Нацбанку.

ДБР 12 вересня обшукало її квартиру на вулиці Великій Житомирській у Києві в межах провадження щодо зловживання службовим становищем посадових осіб правління НБУ у 2016 році.