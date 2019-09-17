Будинок Гонтаревої під Києвом спалили невідомі. Фото: Україна молода

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Ракурс

Екс-голова Національного банку України Валерія Гонтарева заявила, що невідомі особи спалили її будинок у селищі Гореничі під Києвом.

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За словами Гонтаревої, зловмисники кинули через паркан пляшку із запальною сумішшю. Про це вона розповіла виданню «НВ».

Гонтарева зазначила, що будинок повністю згорів, а пожежники не змогли його навіть загасити.

Як відомо, 30 серпня Гонтарева заявляла, що у центрі Лондона її збив автомобіль і її було госпіталізовано до лікарні. Після цього їй зробили одну операцію та мають провести ще одну.

Пізніше 5 вересня Гонтарева повідомляла, що невідомі підпалили автомобіль її невістки, яку також звуть Валерія Гонтарева, у Києві.

Напередодні підпалу авто, Печерський районний суд Києва дозволив Державному бюро розслідувань здійснити силовий привід Гонтаревої на допит у справі щодо зловживання службовим становищем членами правління НБУ.

Тим часом Гонтарева зазначає, що авто її збило через екс-співвласника «ПриватБанку» Ігоря Коломойського.

Як раніше повідомляв «Ракурс», 12 вересня правоохоронці провели обшуки за місцем прописки Гонтаревої у Києві.