Курс долара у бюджеті 2020 року закладений на рівні 28 грн.

https://racurs.ua/ua/n126870-golovni-novyny-za-16-veresnya-kurs-dolara-v-budjeti-2020-persha-pres-konferenciya-baluha-pislya.html

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У понеділок, 16 вересня, у Національному банку України прокоментували закладений Кабінетом міністрів у проект державного бюджету на 2020 рік курс 28,2 грн за один дол. Представник фінансового регулятора зазначив, що Міністерство фінансів, будуючи бюджет, користується прогнозами Міністерства економіки. Згідно із законодавством, макропрогнози, які використовуються Міністерством фінансів при формуванні бюджету, надає міністерство економічного розвитку.

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Під час сьогоднішньої прес-конференції у Києві звільнений з російського ув’язнення Володимир Балух розповів про тортури у російській тюрмі. Політв’язень відзначив, що його побили ж у перший день, й били згодом регулярно, застосовували погрози та тиснули морально. Також він повідомив, що російська влада навесні 2019 року зробила його громадянином РФ. Балух посміявся з того, що якийсь експерт у Криму виробив офіційне заключення про те, що оскільки Крим буцімто є російським, то й Балух автоматично набуває громадянство РФ.

Моряки військово-морських сил України та політичні в’язні, які 7 вересня повернулися з російського полону в рамках обміну ув’язненими за формулою «35 на 35» отримали нові паспорти громадян України. Виявилося, що частина колишніх документів звільнених українців була втрачена під час перебування в полоні чи ув’язнення на території Росії. Їм видали ID-картки та біометричні закордонні паспорти громадян України.

У проекті державного бюджету на 2020 рік обсяг фінансування дорожньої галузі складе 74,4 млрд грн. У Кабінеті міністрів України запевняють, що ця сума — рекордний. Дорожній фонд буде формуватися з 100% акцизного податку з пального і транспортних засобів та ввізного мита на нафтопродукти і транспортні засоби та шини до них.

Прокуратура Донецької області оголосила у розшук трьох посадовців міської ради Дніпра, підозрюваних у розтраті бюджетних коштів під час ремонту Нового мосту, а також посадовця, який здійснював технічний нагляд, оголосили в розшук. Раніше їм повідомляли про підозру у привласненні 29,5 млн грн бюджетних коштів під час здійснення об'єкту.