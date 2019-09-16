Побиття, електрошокер і погрози згвалтуванням: Балух розповів про своє ув'язнення в Твері. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n126837-pobyttya-elektroshoker-i-pogrozy-zgvaltuvannyam-baluh-rozpoviv-pro-svoie-uv-yaznennya-v-tveri.html

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Володимир Балух, звільнений з російського ув’язнення українець, розповів про перші дні перебування в СІЗО в Росії. За його словами, там над ним знущалися і били.

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Тортури застосовувалися в колоніях російських міст Торжок і Тверь, де він відбував покарання за сфабрикованою справою. Про це Балух розповів під час сьогоднішньої прес-конференції у Києві.

За словами українця, тортури почалися з першої секунди його перебування в колонії в Торжку. Під час прийому Балуха до колонії його побили працівники установи.

Їх було багато, десь 10. Я обличчям до стіни стояв, стверджувати не буду, хто саме бив… Садили на шпагат, били по ногах, в область печінки, в область нирок, — розповів Балух.

Українець зазначив, що побої в середньому тривали до 10 хвилин. Окрім того, його відправляли у штрафний ізолятор. Один раз він там опинився через те, що звернувся до начальника колонії, не використовуючи слово «здрастуйте».

Також Балух розповів про насильство сексуального характеру стосвно нього. До таких дій вдавалися співробітники СІЗО міста Тверь у березні цього року.

Це були тортури з погрозами сексуальної наруги. Було побиття, наволочка на голову, поливання водою, биття по всіх частинах тіла, електрошокер — биття по п’ятах, по ногах, по вухах… Ну і погрози сексуального насильства, коли шокер засовують в анальний отвір, — пояснив він.

Після знущань і тортур холодом у Балуха почали боліти суглоби. Також він відчував болі в області печінки і голови.

Відео з розповідями про тортури у колонії показали на прес-конференції Балуха.

Нагадаємо, що Балух повернувся в Україну в рамках обміну з РФ у форматі «35 на 35», який відбувся 7 вересня.