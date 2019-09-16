Росіяни зробили Балуха громадянином РФ у колонії Торжка, фото — "Радіо Свобода"

https://racurs.ua/ua/n126836-rosiyany-zrobyly-baluha-gromadyanynom-rf-u-koloniyi-torjka.html

Ракурс

Російська влада навесні 2019 року зробила Володимира Балуха громадянином РФ. Це сталося у колонії Торжка, куди Володимира привезли із Твері, а раніше — із окупованого Криму.

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Про причини та обставини надання Балуху громадянства Росії сьогодні у Києві розповів його адвокат Дмитро Дінзе і сам екс-в'язень Кремля.

У квітні 2019 року Балуха перевезли у колонію в Торжку Тверської області.

Хоче привітати Володю — йому видали в цей момент російський паспорт, — саркастично повідомив на прес-конференції адвокат Дінзе.

За його словами, захист Балуха не оскаржувати цього незрозумілого акту, оскільки не мав наміру «підтримувати клоунаду».

Це не мало сенсу, оскільки вже самі дії із оскарження рішення про російське громадянство ще більше закріплювало б його. Ми вирішили чекати обміну, — повідомив Дінзе.

Балух посміявся з того, що якийсь експерт у Криму виробив офіційне заключення про те, що оскільки Крим буцімто є російським, то й Балух автоматичне набуває громадянство РФ. За його словами, фіктивне російське громадянство окупанти надали йому, щоб обмежити спілкування з українськими консулами та припинити розшукувати український паспорт кримчанина.

Найімовірніше, його просто знищили і розшукувати вже було нічого, — заявив Балух.

Дінзе підтримав його, оскільки надання російського громадянства обмежує консульське спілкування, тим більше, що Балух «качав права» й у такому випадку консули часто були б задіяні у процесі слідства та відбуття покарання. За словами адвоката, усіх кримських політв’язнів росіяни намагаються автоматично наділити російським громадянством.

Балуха звільнили на початку вересня в результаті масштабного обміну між Україною та Росією. Загалом за два роки і дев’ять місяців в ув’язненні Балуха тримали у СІЗО й колоніях Сімферополя, Керчі (анексований Крим), у російських Твері, Торжку і Москві.

Нагадаємо, що Балух подаватиме позов до Європейського суду з прав людини проти Росії.