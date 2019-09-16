Долари США

https://racurs.ua/ua/n126834-u-nacbanku-prokomentuvaly-zakladenyy-u-proekt-budjetu-2020-kurs-dolar-video.html

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У Нацбанку прокоментували закладений урядом у проект бюджету на 2020 рік курс 28,2 грн за один долар США.

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За словами першого заступника голови Нацбанку Катерини Рожкової, відповідний курс взятий із травневих прогнозів і Міністерство фінансів зверталося до Нацбанку, щоб їх уточнити.

Але треба сказати одну річ — і це дуже важлива річ, яку треба, щоб усі правильно зрозуміли — згідно з законодавством нацбанк не надає макропрогнози для бюджету Міністерству фінансів, — зазначила Рожкова під час сьогоднішнього брифінгу.

Вона наголосила, що Міністерство фінансів, будуючи бюджет, користується прогнозами Міністерства економіки.

Тому параметризацію бюджету, для того, аби вона була пропорційною, — це стосується і курсу і решти інших параметрів, які закладаються в бюджет, для того, аби це було пропорційно, необхідно це брати з якогось одного джерела, — зазначає Рожкова.

Не можна, скажімо, прогноз якихось макропоказників взяти з прогнозу Міністерства економіки, а прогноз курсу — з прогнозу Національного банку. Тому що це буде дизбаланс, — наголошує чиновниця.

Тому, згідно із законодавством, макропрогнози, які використовуються Міністерством фінансів при формуванні бюджету, надає міністерство економічного розвитку, резюмувала Рожкова.

Нагадаємо, вчора міністр фінансів України Оксана Маркарова повідомила, що розмір мінімальної середньомісячної зарплати на наступний рік закладено на рівні 4 тис. 723 грн.