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У Києві перекривають дороги у шести районах через візит президента Словаччини. Фото: bigmir)net

У Києві перекривають дороги у шести районах через візит президента Словаччини (ФОТО)

16 вер 2019, 12:34
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У Києві перекривають дороги у шести районах у зв’язку з сьогоднішнім візитом до України президента Словаччини Зузани Чапутової. Тому очікуються тимчасові обмеження в русі транспорту в столиці.

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Частково перекривають дороги у Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському, Печерському, Подільському та Шевченківському районах столиці, а також на Бориспільському шосе, повідомила прес-служба Управління державної охорони.

Сервіс Google Maps показує, що столицю сьогодні скували масштабні затори на дорогах.

У Києві перекривають дороги у шести районах через візит президента Словаччини. Скріншот: infoportal.kiev

Президент України Володимир Зеленський вже зустрів словацьку делегацію на чолі з Чапутовою на площі біля Маріїнського палацу в центрі Києва, після чого лідери держав вирушили на переговори у закритому форматі. О 13.30 очікується спільний брифінг за підсумками зустрічі.

У Києві перекривають дороги у шести районах через візит президента Словаччини. Фото: Укрінформ

У Києві перекривають дороги у шести районах через візит президента Словаччини. Фото: Укрінформ

У Києві перекривають дороги у шести районах через візит президента Словаччини. Фото: Укрінформ

Нагадаємо, наприкінці серпня під час візиту до Києва Джона Болтона, радника президента США Дональда Трампа, в місті також обмежували руху транспорту.

Джерело: Ракурс


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