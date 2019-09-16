Бюджет-2020: Рада розгляне кошторис 20 вересня, фото — mind.ua

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Ракурс

Верховна Рада України у п’ятницю, 20 вересня, розгляне держбюджет на 2020 рік. Документ надійшов у парламент у неділю, 15 вересня.

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Проект закону «Про державний бюджет України на 2020 рік» зареєстровано під № 2000. Спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив під час погоджувальної ради, що у сесійній залі його представить у п’ятницю, 20 вересня, міністр фінансів Оксана Маркарова.

Кабмін учора презентував параметри держбюджету-2020. Середній курс долара, відповідно до якого складали проект кошторису, становить 28,2 грн (макропрогноз, який затвердили у травні 2019 року).

Мінімальна зарплата в Україні у наступному році планується на рівні 4 тис. 723 грн (це на 550 грн більше, ніж у 2019 році). Міністр фінансів Маркарова під час презентації проекту держбюджету відзначила, що підвищення відповідає показникам зростання економіки.

Доходи бюджету плануються в сумі 1 трлн 79 млрд 500 млн грн, дефіцит бюджету від ВВП 2,09%. Витрати на оборону зростуть із 212 млрд грн у 2018 році до 245,8 млрд грн.