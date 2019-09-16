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Бюджет-2020: Рада рассмотрит смету 20 сентября, фото — mind.ua

Рада 20 сентября рассмотрит госбюджет-2020: что о нем известно (ИНФОГРАФИКА)

16 сен 2019, 12:19
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Верховная Рада Украины в пятницу, 20 сентября, рассмотрит госбюджет на 2020 год. Документ поступил в парламент в воскресенье, 15 сентября.

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Проект закона «О государственном бюджете Украины на 2020 год» зарегистрирован под № 2000. Спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил во время согласительного совета в сессионном зале, что его представит в пятницу, 20 сентября, министр финансов Оксана Маркарова.

Кабмин вчера представил параметры госбюджета-2020. Средний курс доллара, согласно которому составляли проект сметы, составляет 28,2 грн (макропрогноз, который утвердили в мае 2019 года).

Бюджет-2020: Рада рассмотрит проект 20 сентября, фото — КМУ

Минимальная зарплата в Украине в следующем году планируется на уровне 4 тыс. 723 грн (это на 550 грн больше, чем в 2019 году). Министр финансов Маркарова во время презентации проекта госбюджета отметила, что повышение соответствует показателям роста экономики.

Доходы бюджета планируются в сумме 1 трлн 79 млрд 500 млн грн, дефицит бюджета от ВВП 2,09%. Расходы на оборону вырастут с 212 млрд грн в 2018 году до 245 млрд 800 млн грн.

Бюджет-2020: Рада рассмотрит проект 20 сентября, фото — КМУ

Бюджет-2020: Рада рассмотрит проект 20 сентября, фото — КМУ

Бюджет-2020: Рада рассмотрит проект 20 сентября, фото — КМУ

Бюджет-2020: Рада рассмотрит проект 20 сентября, фото — КМУ

Бюджет-2020: Рада рассмотрит проект 20 сентября, фото — КМУ

Источник: Ракурс


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