Маркарова: Украина планирует одолжить около 380 млрд грн в 2020 году

Ракурсhttps://racurs.ua/
Оксана Маркарова, фото: «Правительственный портал»
Маркарова: Украина планирует одолжить около 380 млрд грн в 2020 годуhttps://racurs.ua/n126809-markarova-ukraina-planiruet-odoljit-okolo-380-mlrd-grn-v-2020-godu.htmlРакурс
Украина в следующем году планирует одолжить около 380 млрд грн.
Loading...
Об этом в ходе сегодняшнего брифинга заявила министр финансов Оксана Маркарова, сообщает агентство «Укринформ».
В основном надеемся, что это будут заимствования от наших официальных кредиторов. Мы будем продолжать развивать местный рынок в гривне, — отметила Маркарова.
По ее словам, правительство пытается взять долг под контроль и максимально быстро ежегодно сокращать процент долга к ВВП.
Издание Bloomberg со ссылкой сразу на три информированные источники недавно сообщало, что украинские власти планируют договориться о получении от Международного валютного фонда (МВФ) нового кредита на сумму 5 млрд долл. США. По сегодняшнему курсу валют эта сумма составляет 123,2 млрд грн.
Отмечается, что в настоящее время соответствующие переговоры еще продолжаются.
Ожидается, что новая программа финансирования от МВФ заменит действующую краткосрочную программу и продлится в течение трех лет.
В этом месяце в Киев прибыла миссия МВФ для обсуждения деталей новой программы, которая, вероятно, будет включать условия относительно дальнейших шагов по борьбе с коррупцией, сдерживанию бюджетного дефицита и либерализации рынка сельскохозяйственных земель.
Напомним, сегодня в Верховную Раду был подан проект государственного бюджета на 2020 год. Правительство в нем запланировало показатель долга к ВВП на уровне 2,09%.
Загрузка...