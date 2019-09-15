Маркарова: Украина планирует одолжить около 380 млрд грн в 2020 году

Оксана Маркарова, фото: «Правительственный портал»

https://racurs.ua/n126809-markarova-ukraina-planiruet-odoljit-okolo-380-mlrd-grn-v-2020-godu.html

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Украина в следующем году планирует одолжить около 380 млрд грн.

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Об этом в ходе сегодняшнего брифинга заявила министр финансов Оксана Маркарова, сообщает агентство «Укринформ».

В основном надеемся, что это будут заимствования от наших официальных кредиторов. Мы будем продолжать развивать местный рынок в гривне, — отметила Маркарова.

По ее словам, правительство пытается взять долг под контроль и максимально быстро ежегодно сокращать процент долга к ВВП.

Издание Bloomberg со ссылкой сразу на три информированные источники недавно сообщало, что украинские власти планируют договориться о получении от Международного валютного фонда (МВФ) нового кредита на сумму 5 млрд долл. США. По сегодняшнему курсу валют эта сумма составляет 123,2 млрд грн.

Отмечается, что в настоящее время соответствующие переговоры еще продолжаются.

Ожидается, что новая программа финансирования от МВФ заменит действующую краткосрочную программу и продлится в течение трех лет.

В этом месяце в Киев прибыла миссия МВФ для обсуждения деталей новой программы, которая, вероятно, будет включать условия относительно дальнейших шагов по борьбе с коррупцией, сдерживанию бюджетного дефицита и либерализации рынка сельскохозяйственных земель.

Напомним, сегодня в Верховную Раду был подан проект государственного бюджета на 2020 год. Правительство в нем запланировало показатель долга к ВВП на уровне 2,09%.