Папа Римский Франциск, фото: Министерство обороны Украины

https://racurs.ua/n126808-papa-rimskiy-otreagiroval-na-obmen-plennymi-mejdu-ukrainoy-i-rossiey-video.html

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Папа Римский Франциск во время сегодняшней встречи с паломниками, которые собрались на площади святого Петра в Ватикане, прокомментировал недавний обмен пленными между Украиной и Россией.

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Об этом сообщает «Радио Ватикана».

На прошлой неделе состоялся долгожданный обмен пленными между РФ и Украиной. Радуюсь за освобожденных, которые смогли обнять своих самых дорогих, и не перестаю молиться за скорейшее завершение конфликта и за прочный мир на восточной Украине, — отметил понтифик в своем обращении к присутствующим, прозвучавшем после провозглашения традиционной воскресной молитвы «Ангел Господен» (Angelus Domini).

Обмен пленными между Украиной и Россией состоялся на прошлой неделе, 7 сентября, по формуле «35 на 35». В результате этого события в Украину вернулись 11 политзаключенных и 24 военные моряки, захваченные Россией в плен во время инцидента в акватории Керченского пролива в конце ноября 2018 года.

Напомним, в начале июля Папа Римский Франциск осудил гибридную войну на востоке Украины. Он тогда отметил, что война на Донбассе «отмечена печатью пропагандистской лжи и манипуляций».