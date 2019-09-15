Жан Беленюк, фото: Zhan Beleniuk, Facebook

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Ракурс

Жан Беленюк, известный украинский спортсмен, победитель и призер ряда международных турниров и Олимпийских игр, а также член парламентской фракции «Слуга народа», вышел в финал чемпионата мира по греко-римской борьбе, который проходит в городе Нур-Султане (Казахстан).

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Об этом сообщает агентство «Укринформ».

В полуфинале Беленюк, выступающий в весовой категории 87 кг, победил представителя Германии Дениса Максимилиана Кудла со счетом 2:1.

В полуфинал Беленюк попал, одолев в четвертьфинале белорусского спортсмена Николая Стадуба.

Финальный поединок состоится 16 сентября. Соперником Беленюка будет Виктор Льоренц из Венгрии.

Нынешний чемпионат мира в Казахстане продлится до 22 сентября.

Напомним, Беленюк в конце августа заявил, что не планирует завершать спортивную карьеру. Работу в Верховной Раде он будет совмещать с участием в Олимпийских играх, которые пройдут в 2020 году в столице Японии городе Токио. Беленюк планирует победить на Олимпийских играх.