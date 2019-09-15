Жан Беленюк, фото: Zhan Beleniuk, Facebook

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Ракурс

Жан Беленюк, відомий український спортсмен, переможець і призер низки міжнародних турнірів та Олімпійських ігор, а також член парламентської фракції «Слуга народу», вийшов у фінал чемпіонату світу з греко-римської боротьби, котрий відбувається у місті Нур-Султані (Казахстан).

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Про це повідомляє агентство «Укрінформ».

У півфіналі Беленюк, який виступає у вагової категорії 87 кг, переміг представника Німеччини Дениса Максиміліана Кудла з рахунком 2:1.

До півфіналу Беленюк потрапив, здолавши у чвертьфіналі білоруського спортсмена Ніколая Стадуба.

Фінальний поєдинок відбудеться 16 вересня. Суперником Беленюка буде Віктор Льоренц з Угорщини.

Цьогорічний чемпіонат світу у Казахстані триватиме до 22 вересня.

Нагадаємо, Беленюк наприкінці серпня заявив, що не планує завершувати спортивну кар'єру. Роботу у Верховній Раді він буде поєднувати з участю в Олімпійських іграх, котрі відбуватимуться в 2020 році в столиці Японії місті Токіо. Беленюк планує перемогти на Олімпійських іграх.