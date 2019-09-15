Крихітні позаклітинні везикули допоможуть боротися з раком

https://racurs.ua/ua/n126806-kryhitni-bulbashky-v-ludskomu-organizmi-mogly-by-borotysya-z-rakom-krasche-nij-himioterapiya.html

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Наявні в організмі крихітні бульбашки, які виділяють здорові клітини, могли б допомогти боротися з раком.

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Такого висновку дійшли американські учені в результаті експериментів на клітинах раку молочної залози у мишей, повідомляє видання EurekAlert з посиланням на статтю в журналі Molecular Cancer Therapeutics.

Ці нанорозмірні бульбашки — везикули (відносно невеликі органела, які використовуються для збереження, транспортування та переробки поживних речовин, продуктів та відходів клітин) передають генетичний матеріал, такий як ДНК та РНК, в інші клітини.

Дослідження показало, що вони можуть стати міні-транспортерами ліків, несучи комбінацію терапевтичних препаратів та генів, які націлюватимуться на ракові клітини та вбиватимуть їх.

Те, що ми зробили, — це покращили терапевтичний підхід до доставки генів, які виробляють ферменти, котрі можуть перетворити певні препарати в токсичні агенти, а пухлини — у мішені, — зазначають учені.

Ці препарати, або проліки (хімічно модифіковані форми лікарських засобів), починають діяти як неактивні сполуки. Але як тільки вони метаболізуються в організмі, то негайно активуються, перетворюються в сам лікарський засіб і починають боротися з відповідними хворобами — від раку до головного болю. Аспірин — найбільш відомий приклад проліків.

У цьому випадку дослідники використовували позаклітинні везикули для доставки генів, що продукують ферменти, котрі активують комбіновану протиракову терапію проліків у клітинах раку молочної залози, яка полягає в поєднанні ганцикловіру (синтетичний противірусний препарат, що застосовується у випадку хіміотерапевтичного лікування злоякісних пухлин) та протиракового препарату CB1954.

Така терапія призвела до загибелі понад половини ракових клітин молочної залози у мишей.

На думку дослідників, цей новий підхід може стати кращим варіантом лікування раку, ніж хіміотерапія.

Звичайна хіміотерапія не в змозі розмежувати пухлини і нормальну тканину, тому вона атакує все, — наголошують учені. — Ця неспецифічність може спричинити серйозні побічні ефекти та недостатню концентрацію ліків у пухлинах.

Невдовзі у США розпочнеться перша фаза клінічних досліджень цього нового методу боротьби з пухлинами. Учені застосовуватимуть його для лікування метастатичного раку підшлункової залози.

Нагадаємо, нещодавно учені виявили молекулу, яка регулює розвиток раку молочної залози та деяких видів саркоми.