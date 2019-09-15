Крошечные внеклеточные везикулы помогут бороться с раком

https://racurs.ua/n126806-kroshechnye-puzyrki-v-chelovecheskom-organizme-mogli-by-borotsya-s-rakom-luchshe-chem.html

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Имеющиеся в организме крошечные пузырьки, которые выделяют здоровые клетки, могли бы помочь бороться с раком.

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К такому выводу пришли американские ученые в результате экспериментов на клетках рака молочной железы у мышей, сообщает издание EurekAlert со ссылкой на статью в журнале Molecular Cancer Therapeutics.

Эти наноразмерные пузырьки — везикулы (относительно небольшие органеллы, которые используются для хранения, транспортировки и переработки питательных веществ, продуктов и отходов клеток) передают генетический материал, такой как ДНК и РНК, в другие клетки.

Исследование показало, что они могут стать мини-транспортерами лекарств, неся комбинацию терапевтических препаратов и генов, которые будет нацеливаться на раковые клетки и убивать их.

То, что мы сделали, — это улучшили терапевтический подход к доставке генов, вырабатывающих ферменты, которые могут превратить определенные препараты в токсичные агенты, а опухоли — в мишени, — отмечают ученые.

Эти препараты, или пролекарства (химически модифицированные формы лекарственных средств), начинают действовать как неактивные соединения. Но как только они метаболизируются в организме, то немедленно активируются, превращаются в сам препарат и начинают бороться с соответствующими болезнями — от рака до головной боли. Аспирин — наиболее известный пример пролекарства.

В этом случае исследователи использовали внеклеточные везикулы для доставки генов, продуцирующих ферменты, которые активируют комбинированную противораковую терапию пролекарств в клетках рака молочной железы, которая заключается в сочетании ганцикловира (синтетический противовирусный препарат, применяемый в случае химиотерапевтического лечения злокачественных опухолей) и противоракового препарата CB1954.

Такая терапия привела к гибели более половины раковых клеток молочной железы у мышей.

По мнению исследователей, этот новый подход может стать лучшим вариантом лечения рака, чем химиотерапия.

Обычная химиотерапия не в состоянии разграничить опухоли и нормальную ткань, поэтому она атакует все, — отмечают ученые. — Эта неспецифичность может вызвать серьезные побочные эффекты и недостаточную концентрацию лекарства в опухолях.

Вскоре в США начнется первая фаза клинических исследований этого нового метода борьбы с опухолями. Ученые применять его для лечения метастатического рака поджелудочной железы.

Напомним, недавно ученые обнаружили молекулу, которая регулирует развитие рака молочной железы и некоторых видов саркомы.