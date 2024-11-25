Еще одно негативное последствие вейпинга обнаружили ученые

Вейпинг оказывает острое влияние на функцию сосудов.

https://racurs.ua/n201557-esche-odno-negativnoe-posledstvie-veypinga-obnarujili-uchenye.html

Ракурс

Куріння сигарет та електронних сигарет, навіть без нікотину, негайно впливає на функцію судин.

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Це виявили дослідники з Університету Пенсильванії (США), повідомляє видання EurekAlert.

Таким чином, хоча вейпінг піддає користувачів впливу меншої кількості токсичних хімічних речовин, ніж сигарети, він все одно може бути шкідливим для функцій судин і загального стану здоров’я.

У дослідженні взяли участь 31 здоровий курець та вейпер віком від 21 до 49 років:

під час трьох окремих сеансів вони пройшли два МРТ-обстеження, по одному до і після кожного з наступних епізодів куріння/вейпінгу — тютюнова сигарета, аерозоль електронної сигарети з нікотином і аерозоль електронної сигарети без нікотину;

на верхню частину стегна піддослідних накладали манжету для обмеження кровотоку. Після здування манжети оцінювали швидкість кровотоку в стегновій артерії та насичення венозної крові киснем (показник кількості кисню в крові, яка повертається до серця після постачання кисню до тканин організму);

цереброваскулярну реактивність (кровотік у мозку) вимірювали за допомогою спеціального виду МРТ, який називається фазово-контрастною МРТ;

дані курців і вейперів потім порівнювали з базовими скануваннями 10 некурців і невейперів віком від 21 до 33 років.

В результаті виявилося, що:

після вдихання кожного виду вейпінгу або куріння спостерігалося значне зниження швидкості кровотоку в стані спокою в поверхневій стегновій артерії. Ця артерія проходить уздовж стегна і постачає насичену киснем кров до всієї нижньої частини тіла;

зниження судинної функції було найбільш вираженим після вдихання електронних сигарет, що містять нікотин, далі слідували електронні сигарети без нікотину;

зниження насичення венозного кисню також спостерігалося у вейперів, незалежно від того, містили електронні сигарети нікотин чи ні. Це свідчить про негайне зменшення поглинання кисню легенями після вейпінгу.

Це дослідження підкреслює гострий вплив куріння та вейпінгу на численні судини в організмі людини, — наголошують учені. — Якщо одне вживання електронної сигарети може мати ефект, який негайно проявляється на рівні судин, то можна припустити, що хронічне вживання може викликати судинні захворювання.

Учені наголошують — це дослідження підтверджує, що вейпінг може бути небезпечним.

Завжди рекомендується утримуватися від куріння та вейпінгу, — резюмують дослідники.

Джерело: EurekAlert