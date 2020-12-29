Вейп и электронные сигареты приводят к проблемам с памятью. Фото: business-class.su

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Курение электронных сигарет и вейпов может привести к нарушению концентрации и проблемам с памятью.

Ученые проанализировали ответы более 18 тыс. американских школьников и результаты показали, что участники, которые курили электронные сигареты, сами сообщали о сложностях с концентрацией внимания, запоминанием или принятием решений. Об этом утверждают ученые из Медицинского центра Рочестерского университета в США, исследование которых опубликовано в журнале Tobacco Induced Diseases.

Более того, чем чаще курильщик потреблял вейп или электронную сигарету, тем сильнее проявлялись когнитивные проблемы. Выяснилось, что самая высокая вероятность развития «мозгового тумана» была у тех детей, которые начинали вейпить до 14 лет.

А результаты телефонного опроса, участие в котором приняли почти 900 тыс. взрослых американцев, показали, что вновь была выявлена корреляция между употреблением электронных сигарет и когнитивными проблемами. Однако те, кто одновременно курил традиционные и электронные сигареты, еще чаще имели проблемы с памятью и концентрацией. Хотя исследования показывают корреляцию между вейпингом и умственной функцией, до сих пор неясно, в чем причина этих нарушений.

Напомним, исследователи выяснили, что вейпы грозят своим поклонникам инсультами, сердечными приступами, ишемией и депрессией.