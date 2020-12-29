Шапка с советской звездой может привести киевлянина в тюрьму, фото: Национальная полиция

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Ракурс

Советская символика на шапке может отправить 19-летнего жителя Киева на пять лет за решетку.

Его вчера, 28 декабря, вечером заметили с этим головным убором в одном из кафе на улице Валовой во Львове, сообщает Отдел коммуникации полиции Львовской области.

Шапка с кокардой, на которой изображены серп и молот в красной звезде, изъята.

По этому инциденту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 436−1 Уголовного кодекса (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов).

За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до пяти лет с возможной конфискацией имущества.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в сентябре полиция открыла уголовное производство в отношении львовянина, которого заметили на одной из улиц города в футболке с советской символикой.