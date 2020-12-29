Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Шапка с советской звездой может привести киевлянина в тюрьму, фото: Национальная полиция

Дело за шапку с серпом и молотом открыли во Львове (ФОТО)

29 дек 2020, 11:33
999

Советская символика на шапке может отправить 19-летнего жителя Киева на пять лет за решетку.

Его вчера, 28 декабря, вечером заметили с этим головным убором в одном из кафе на улице Валовой во Львове, сообщает Отдел коммуникации полиции Львовской области.

Шапка с кокардой, на которой изображены серп и молот в красной звезде, изъята.

Шапка с советской звездой может привести киевлянина в тюрьму, фото: Национальная полиция

По этому инциденту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 436−1 Уголовного кодекса (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов).

За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до пяти лет с возможной конфискацией имущества.


Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в сентябре полиция открыла уголовное производство в отношении львовянина, которого заметили на одной из улиц города в футболке с советской символикой.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров