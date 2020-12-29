Дело за шапку с серпом и молотом открыли во Львове (ФОТО)https://racurs.ua/n148397-otdyh-vo-lvove-s-sovetskoy-zvezdoy-mojet-zakonchitsya-dlya-kievlyanina-turmoy-foto.htmlРакурс
Советская символика на шапке может отправить 19-летнего жителя Киева на пять лет за решетку.
Его вчера, 28 декабря, вечером заметили с этим головным убором в одном из кафе на улице Валовой во Львове, сообщает Отдел коммуникации полиции Львовской области.
Шапка с кокардой, на которой изображены серп и молот в красной звезде, изъята.
По этому инциденту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 436−1 Уголовного кодекса (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов).
За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до пяти лет с возможной конфискацией имущества.
Продолжается досудебное расследование.
Напомним, в сентябре полиция открыла уголовное производство в отношении львовянина, которого заметили на одной из улиц города в футболке с советской символикой.