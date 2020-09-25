Львовянину-владельцу футболки с надписью «СССР» сообщили о подозрении, фото — Нацполиция

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Декоммунизация в Украине продолжается, хотя иногда приобретает и гротескные черты. Во Львове полиция открыла уголовное производство в отношении мужчины, на котором была футболка с надписью «СССР».

Пресс-служба Нацполиции Львовской области рассказала, что следователи сообщили о подозрении 21-летнему львовянину, который использовал коммунистическую символику.

Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Речь идет о преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 436−1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) УК Украины.

Юношу в запрещенной футболке заметили прохожие в центре Львова 8 сентября. Инцидент произошел в переулке Кривая Липа, известном месте концентрации развлекательных заведений. Парень был одет в черную футболку с надписью «СССР» и принтом коммунистической звезды и серпа и молота. Люди обратились в полицию, которая задержала и доставила юношу в райотдел.

Полиция открыла уголовное производство за распространение коммунистической символики и пропаганду.

Напомним, что закон Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики», принятый Верховной Радой в 2015 году, запрещает изготовление, распространение и публичное использование любой коммунистической или нацистской символики.