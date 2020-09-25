Противостояние вокруг Олимпийского колледжа имени Поддубного, фото: «Движение сопротивления капитуляции»

https://racurs.ua/n144311-klichko-prokommentiroval-zahvat-olimpiyskogo-kolledja-video.html

Ракурс

Виталий Кличко, мэр Киева, прокомментировал ситуацию вокруг столичного Олимпийского колледжа имени Поддубного, где вчера, 24 сентября, состоялось силовое противостояние местных учеников и активистов, которые их поддерживали, с полицией.

Ученики и студенты этого заведения, как известно, считают, что происходит незаконный захват колледжа. Кличко во время видеобрифинга заверил, что речь идет лишь о реорганизации управления этим заведением.

Ссылаясь на полученные от Минобразования данные, Кличко заверил, что этот колледж не закрывают.

Убежден, что Олимпийский колледж должен и в дальнейшем будет работать исключительно по профилю — как спортивная школа, — отметил Кличко.

Чтобы прекратить спекуляции вокруг заведения, думаю, Министерство образования должно подробно объяснить, что именно изменится в управлении колледжем и кто нагнетает ситуацию по данной теме, — добавил мэр Киева.

Сегодня, 25 сентября. под зданием Кабинета министров студенты и тренеры Олимпийского колледжа, а также активисты, которые их поддерживают, проводят митинг. Об этом сообщается на странице «Движения сопротивления капитуляции» в соцсети Фейсбук.

Активисты требуют:

проведения расследования относительно вчерашних столкновений возле Олимпийского колледжа

отставки исполняющего обязанности министра образования Сергея Шкарлета;

отставки министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта;

отмены приказа о ликвидации колледжа.

Напомним, ранее на события вокруг Олимпийского колледжа отреагировали в Минобразования.