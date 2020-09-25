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Ракурс
Противостояние вокруг Олимпийского колледжа имени Поддубного, фото: «Движение сопротивления капитуляции»

Кличко прокомментировал захват Олимпийского колледжа (ВИДЕО)

25 сен 2020, 13:39
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Виталий Кличко, мэр Киева, прокомментировал ситуацию вокруг столичного Олимпийского колледжа имени Поддубного, где вчера, 24 сентября, состоялось силовое противостояние местных учеников и активистов, которые их поддерживали, с полицией.

Ученики и студенты этого заведения, как известно, считают, что происходит незаконный захват колледжа. Кличко во время видеобрифинга заверил, что речь идет лишь о реорганизации управления этим заведением.

Ссылаясь на полученные от Минобразования данные, Кличко заверил, что этот колледж не закрывают.

Убежден, что Олимпийский колледж должен и в дальнейшем будет работать исключительно по профилю — как спортивная школа, — отметил Кличко.

Чтобы прекратить спекуляции вокруг заведения, думаю, Министерство образования должно подробно объяснить, что именно изменится в управлении колледжем и кто нагнетает ситуацию по данной теме, — добавил мэр Киева.

Сегодня, 25 сентября. под зданием Кабинета министров студенты и тренеры Олимпийского колледжа, а также активисты, которые их поддерживают, проводят митинг. Об этом сообщается на странице «Движения сопротивления капитуляции» в соцсети Фейсбук.

Активисты требуют:

  • проведения расследования относительно вчерашних столкновений возле Олимпийского колледжа
  • отставки исполняющего обязанности министра образования Сергея Шкарлета;
  • отставки министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта;
  • отмены приказа о ликвидации колледжа.


Напомним, ранее на события вокруг Олимпийского колледжа отреагировали в Минобразования.

Источник: Ракурс


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