Кличко прокомментировал захват Олимпийского колледжа (ВИДЕО)https://racurs.ua/n144311-klichko-prokommentiroval-zahvat-olimpiyskogo-kolledja-video.htmlРакурс
Виталий Кличко, мэр Киева, прокомментировал ситуацию вокруг столичного Олимпийского колледжа имени Поддубного, где вчера, 24 сентября, состоялось силовое противостояние местных учеников и активистов, которые их поддерживали, с полицией.
Ученики и студенты этого заведения, как известно, считают, что происходит незаконный захват колледжа. Кличко во время видеобрифинга заверил, что речь идет лишь о реорганизации управления этим заведением.
Ссылаясь на полученные от Минобразования данные, Кличко заверил, что этот колледж не закрывают.
Убежден, что Олимпийский колледж должен и в дальнейшем будет работать исключительно по профилю — как спортивная школа, — отметил Кличко.
Чтобы прекратить спекуляции вокруг заведения, думаю, Министерство образования должно подробно объяснить, что именно изменится в управлении колледжем и кто нагнетает ситуацию по данной теме, — добавил мэр Киева.
Сегодня, 25 сентября. под зданием Кабинета министров студенты и тренеры Олимпийского колледжа, а также активисты, которые их поддерживают, проводят митинг. Об этом сообщается на странице «Движения сопротивления капитуляции» в соцсети Фейсбук.
Активисты требуют:
- проведения расследования относительно вчерашних столкновений возле Олимпийского колледжа
- отставки исполняющего обязанности министра образования Сергея Шкарлета;
- отставки министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта;
- отмены приказа о ликвидации колледжа.
Напомним, ранее на события вокруг Олимпийского колледжа отреагировали в Минобразования.