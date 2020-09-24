На рейдерский захват Олимпийского колледжа жестко отреагировало МОН

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Рейдерский захват Олимпийского колледжа 24 сентября прокомментировало Министерство образования и науки Украины. В профильном ведомстве напомнили, что МОН «стоит на защите прав участников образовательного процесса».

Именно такова позиция МОН и о ситуации вокруг реорганизации Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного… Речь идет о реорганизации колледжа, а не ликвидации… Ученики и сотрудники заведения не должны становиться заложниками — халатности администрации или личных амбиций отдельных лиц. МОН осуждает попытки использования учащихся колледжа в политических интересах, — сообщает пресс-служба министерства.

В ведомстве Сергея Шкарлета также заявили о намерениях выйти на конструктивное решение ситуации с учениками, «но точно не с теми, кто может стоять за их спинами в качестве дирижеров». Сам Шкарлет отметил, что с реорганизацией «в принципе, для колледжа ничего не поменяется». Кроме этого, МОН потребовало от правоохранителей «быстро и качественно расследовать инцидент» и привлечь к ответственности виновных в эскалации конфликта.

Позиция министерства — это выполнить распоряжение правительства… Владелец — государство. Какое рейдерство? Государство отнимает у государства? Это подмена понятий, — заявил временно и. о. министра образования и науки Шкарлет, пишет «Радио Свобода».

Напомним, в течение 24 сентября на территории Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного в Киеве произошли столкновения с участием студентов, преподавателей заведения, членов реорганизационной комиссии, которую возглавляет ректор НУФВиС Евгений Имас, а также сотрудников полиции. Представители колледжа протестовали против присоединения к НУФВиС.

Согласно их заявлениям, несколько человек пострадали от насилия правоохранителей. В столичной полиции в ответ заявили об открытии уголовного производства по статье «хулиганство».

Ранее студенты и преподаватели колледжа проводили акции под Верховной Радой, объявляли забастовку и подготовили обращение в Кабмин с требованием отменить, по их мнению, незаконное распоряжение о ликвидации учреждения. Также профсоюз колледжа подала в суд на Кабмин.