Создание ВСК по «вагнеровцам» поддержал комитет Рады

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Создание ВСК по «вагнеровцам» 24 сентября поддержал парламентский комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Комитет рекомендовал Верховной Раде вынести проект постановления о создании временной следственной комиссии на голосование. Ранее в «Слуге народа» обещали всячески блокировать создание этой ВСК.

Рассмотрение вопроса был достаточно быстрым и включало в себя как попытки отстаивания сугубо политической позиции об отсутствии необходимости в дополнительном расследовании, так и обсуждение сугубо «технических» вопросов о процедуре работы ВСК и механизме обнародования результатов, — написал нардеп от «Европейской солидарности» и член комитета Михаил Забродский в Facebook.

Он напомнил, что среди возможных фигурантов расследования могут оказаться сотрудники Офиса президента и Офиса генпрокурора.

Нардеп резюмировал, что заключение комитета было «почти единогласным и безапелляционным».

Напомним, в конце июля под Минском была задержана группа из нескольких десятков российских наемников. 14 августа Беларусь передала их России. Впоследствии в СМИ появилась информация, что украинские спецслужбы более года разрабатывали спецоперацию по заманиванию этих россиян, чтобы в дальнейшем доставить их в Украину, где они должны предстать перед судом за свои преступления.

Журналист Юрий Бутусов обвинил Офис президента в срыве спецоперации и государственной измене, поскольку у Владимира Зеленского якобы решили сорвать операцию, чтобы не портить отношения с Россией.

Президент 5 августа уволил Василия Бурбу с должности начальника Главного управления разведки Минобороны. Бурба якобы требовал допросить Андрея Ермака и первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко на полиграфе. Новый начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов, которого назначили 5 августа вместо Бурбы заявил, что СБУ не имеет отношения к «вагнеровцам», а версию о спецоперации раскручивают политики и РФ.

23 сентября СБУ в суде подтвердила, что работала по «вагнеровцах» прямо перед их задержанием в Беларуси.

Нардепы от «ЕС» и «Голоса» заявили о наличии доказательств сорванной спецоперации и призвали немедленно создать ВСК.

Среди выданных России «вагнеровцев» могли быть лица, причастные к сбиванию украинских военных самолетов: «Ил-76» в Луганске, военных самолетов «Су-25» и вертолета «Ми-8» под Славянском, а также катастрофе малайзийского «Боинга» рейса MH17.