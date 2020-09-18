Срыв спецоперации против «вагнеровцев» ГБР расследует как «разглашение гостайны» — подробности

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Срыв спецоперации против «вагнеровцев» Госбюро расследований расследует по ст. 328 Уголовного кодекса — разглашение государственной тайны.

Объясню, почему. Если это была секретная спецоперация, и о ней стало всем известно, в том числе и иностранной стороне, это является разглашением государственной тайны, — заявил исполняющий обязанности директора ГБР Александр Соколов в интервью «Цензор.НЕТ».

Напомним, что Служба безопасности Украины тоже открыла уголовные производства по срыву спецоперации и предполагаемой утечке информации, которая якобы произошла в июле после совещания на Банковой топ-чиновников и руководства страны.

Если говорить об участниках совещания, которые подозреваются журналистами в возможной утечке, то по подследственности они являются субъектами ГБР. В частности, сотрудники СБУ, топ-чиновники СНБО, Офиса президента. Поэтому Офисом генпрокурора рассматривается вопрос об объединении этих дел в одно производство и передаче в ГБР, — заявил Соколов.

Чиновник подчеркнул, что «на данном этапе ГБР делает свою работу». Вместе с тем, Соколов отказался сообщить, были ли допрошены участники июльского совещания в Офисе президента.

Напомним, в конце июля под Минском была задержана группа из нескольких десятков российских наемников. 14 августа Беларусь передала их России. В СМИ появилась информация, что украинские спецслужбы более года разрабатывали спецоперацию по выманиванию россиян. Журналист Юрий Бутусов обвинил Офис президента в срыве спецоперации и государственной измене, поскольку у Владимира Зеленского якобы решили сорвать операцию, чтобы не портить отношения с Россией.

Зеленский 5 августа уволил Василия Бурбу с должности начальника Главного управления разведки Минобороны. Бурба якобы требовал допросить Андрея Ермака и первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко на полиграфе.