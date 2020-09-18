Зрив спецоперації проти «вагнерівців» ДБР розслідує як «розголошення держтаємниці» — подробиці

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Зрив спецоперації проти «вагнерівців» Держбюро розслідувань розслідує за ст. 328 Кримінального кодексу України — розголошення державної таємниці.

Поясню, чому. Якщо це була секретна спецоперація, і про неї стало всім відомо, зокрема й іноземній стороні, це є розголошенням державної таємниці, — заявив виконуючий обов’язки директора ДБР Олександр Соколов в інтерв’ю «Цензор.НЕТ».

Нагадаємо, що Служба безпеки України теж відкрила кримінальні провадження через зрив спецоперації і ймовірний витік інформації, який нібито стався в липні після наради на Банковій топ-чиновників і керівництва країни.

Якщо говорити про учасників наради, котрі підозрюються журналістами у можливому витоці, то за підслідністю вони є суб'єктами ДБР. Зокрема, співробітники СБУ, топ-чиновники РНБО, Офісу президента. Тому Офісом генпрокурора розглядається питання про об'єднання цих справ в одне провадження і передачі його ДБР, — заявив Соколов.

Чиновник наголосив, що «на даному етапі ДБР робить свою роботу». Разом з тим, Соколов відмовився повідомити, чи були допитані учасники липневої наради в Офісі президента.

Нагадаємо, наприкінці липня під Мінськом було затримано групу з кількох десятків російських найманців. 14 серпня Білорусь передала їх Росії. У ЗМІ з’явилася інформація, що українські спецслужби понад рік розробляли спецоперацію по виманюванню росіян. Журналіст Юрій Бутусов звинуватив Офіс президента у зриві спецоперації і державній зраді, оскільки у Володимира Зеленського нібито вирішили зірвати операцію, щоб не псувати відносини з Росією.

Зеленський 5 серпня звільнив Василя Бурбу з посади начальника Головного управління розвідки Міноборони. Бурба нібито вимагав допитати Андрія Єрмака і першого заступника секретаря РНБО Руслана Демченка на поліграфі.